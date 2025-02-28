Βελιγράδι: Φοιτητές τίμησαν τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών

Φοιτητές και πολίτες της Σερβίας συγκεντρώθηκαν σήμερα μπροστά από την πρεσβεία της Ελλάδας στο Βελιγράδι για να τιμήσουν τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη και να συμπαρασταθούν στον ελληνικό λαό.

Τη συγκέντρωση διοργάνωσαν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Στις 11:00 η ώρα έφτασαν έξω από την ελληνική πρεσβεία οι Έλληνες φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στο Βελιγράδι.

«Το δυστύχημα στα Τέμπη δεν ήταν απλά ένα τραγικό γεγονός ήταν μία αφύπνιση, 57 ζωές χάθηκαν άδικα και μαζί τους χάθηκε η αθωότητα μίας ολόκληρης γενιάς. Δεν σιωπούμε, δεν συγχωρούμε, δεν ξεχνάμε και δεν συνηθίζουμε. Η δικαιοσύνη δεν είναι πολυτέλεια, οφείλουμε να αγωνιστούμε για τα άτομα που χάθηκαν άδικα αλλά και γι αυτούς που έμειναν πίσω με τα αναπάντητα γιατί» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η φοιτήτρια Ελευθερία Τσακιρίδου.

Οι Σέρβοι φοιτητές πραγματοποίησαν πορεία από την Φιλοσοφική σχολή μέχρι την ελληνική πρεσβεία.

Στην κεφαλή της πορείας των Σέρβων φοιτητών δέσποζε ένα μεγάλο πανό όπου αναγράφονταν: «Ο αγώνας σας είναι και αγώνας δικός μας!» Οι φοιτητές κρατούσαν ελληνικές και σερβικές σημαίες όπως και πλακάτ με συνθήματα κατά της διαφθοράς και υπέρ της απόδοσης δικαιοσύνης.

Ο Αλεξάνταρ, φοιτητής του σχολής Μηχανολόγων του Πολυτεχνείου, δήλωσε ότι «οι Σέρβοι φοιτητές τιμούν σήμερα τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη μαζί με τα 15 θύματα στο Νόβι Σαντ. Είναι ανάγκη να επιδεικνύουμε την αλληλεγγύη μας οι δύο λαοί, ιδίως τώρα που περνάμε δύσκολες στιγμές».

Στην εκδήλωση μνήμης παρέστησαν και απλοί πολίτες οι οποίοι μ αυτόν τον τρόπο εκδήλωσαν την αλληλεγγύη τους με τον ελληνικό λαό.

Στις 11:52 τηρήθηκε σιγή 16 λεπτών στην μνήμη των 57 θυμάτων στα Τέμπη και των 15 νεκρών από την πτώση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου του 2024.

Η εκδήλωση μνήμης και τιμής στα θύματα των Τεμπών ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνου μπροστά από την πρεσβεία της Ελλάδας από εκπρόσωπο των φοιτητών της Σερβίας.

