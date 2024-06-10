Βέλγιο-βουλευτικές εκλογές: Παραιτήθηκε η ηγεσία του κόμματος Ecolo

Η ηγεσία του κόμματος Ecolo, του γαλλόφωνου τμήματος της βελγικής οικολογικής οικογένειας, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή της, μία από τις πρώτες απτές συνέπειες των χθεσινών βουλευτικών εκλογών που σημαδεύτηκαν από την ενίσχυση του μπλοκ της δεξιάς στο Βέλγιο.

Το οικολογικό στρατόπεδο, που είχε συνεργαστεί από το 2020 με την απερχόμενη κυβέρνηση υπό την ηγεσία του φιλελεύθερου Φλαμανδού Αλεξάντερ Ντε Κρο, είναι από τους μεγάλους χαμένους των βουλευτικών εκλογών, που διεξήχθησαν μαζί με τις ευρωεκλογές.

Το κόμμα Ecolo χάνει δέκα έδρες βουλευτών στο ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, και εξασφαλίζει τρεις, έναντι 13 προηγουμένως, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα το πρωί.

Με την προσθήκη των έξι εδρών του φλαμανδόφωνου εταίρου Groen, αυτή η πολιτική οικογένεια αριθμεί πλέον μόνον εννέα βουλευτές (σε σύνολο 150) έναντι 21 στο απερχόμενο Κοινοβούλιο.

"Χρειάζεται ενάργεια, ταπεινότητα και επίσης αξιοπρέπεια (...) δεν μπορέσαμε να πείσουμε με τις προτάσεις μας, το πρόγραμμά μας", δήλωσε ο Ζαν-Μαρκ Νολέ, συμπρόεδρος του Ecolo, στον ραδιοφωνικό σταθμό La Première (RTBF).

Ανακοίνωσε πως ο ίδιος και η συμπρόεδρός του, η Ραζά Μαουάν, θέτουν την παραίτησή τους στη διάθεση του κόμματος, με πρόθεση να μην είναι ξανά σε αυτή τη θέση. Αυτό το δίδυμο γυναίκας-άνδρα ασκούσε την ηγεσία του Ecolo μετά την εκλογική νίκη του 2019.

"Μια σελίδα γυρίζει και μια νέα γενιά θα αναλάβει τις ευθύνες της", πρόσθεσε ο Ζαν-Μαρκ Νολέ, 54 ετών, που ήταν υπουργός στην κυβέρνηση της Βαλλωνίας (2009-2014).

Στο γαλλόφωνο Βέλγιο, το Ecolo μπορεί να μην συμμετάσχει στις περιφερειακές διοικήσεις των Βρυξελλών και της Βαλλωνίας μετά τη νίκη των φιλελευθέρων του Μεταρρυθμιστικού Κινήματος (MR), του κόμματος με το οποίο βρισκόταν σε σκληρή αντιπαράθεση καθ' όλη τη νομοθετική περίοδο σχετικά με το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας.

Σε μια άλλη άμεση συνέπεια των εκλογών, ο Αλεξάντερ Ντε Κρο αναμένεται να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του στο βασιλιά Φίλιππο του Βελγίου. Ο Ντε Κρο θα παραμείνει πρωθυπουργός για τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων μέχρι τον σχηματισμό ενός νέου συνασπισμού πλειοψηφίας, όπως συνηθίζεται στο Βέλγιο. Ο βασιλιάς αναμένεται στη συνέχεια να ξεκινήσει μία φάση πολιτικών διαβουλεύσεων.

Εκτός από το MR, που κερδίζει έξι έδρες στο Κοινοβούλιο (φθάνοντας τις 20 έναντι 14 προηγουμένως), ένας άλλος μεγάλος κερδισμένος των βουλευτικών εκλογών είναι το γαλλόφωνο κεντρώο κόμμα Les Engagés (Οι Δεσμευμένοι, 14 έδρες, +9).

Συνολικά οι συντηρητικοί της νεοφλαμανδικής συμμαχίας(N-VA, 24 βουλευτές) παραμένουν πρώτο κόμμα στη χώρα χάρη στην ισχυρή αντίστασή τους στη Φλάνδρα, την πιο πολυπληθή περιοχή του Βελγίου. Το κόμμα, υπό την ηγεσία του δημάρχου της Αμβέρσας Μπαρτ Ντε Βεβέρ, διέψευσε τις δημοσκοπήσεις που προέβλεπαν νίκη του ακροδεξιού κόμματος Vlaams Belang (20 βουλευτές).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

