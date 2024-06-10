Στη Γερμανία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ απέκλεισε πριν από λίγο το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών, παρά το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα για τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπσιμού.

Απαντώντας σε ερώτηση, εάν ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς σκέφτεται να μιμηθεί τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο κ. Χέμπεστραϊτ τόνισε ότι η Γαλλία έχει διαφορετικό πολιτικό σύστημα και διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε «ούτε για δευτερόλεπτο» σκέψη για πρόωρες εκλογές στην κυβέρνηση. «Στην Γερμανία η επόμενη Bundestag θα εκλεγεί το φθινόπωρο του 2025 και σκοπεύουμε αυτό να το τηρήσουμε», δήλωσε.

