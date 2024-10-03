Βέλγιο: Στέλνει στρατό στην Κύπρο για επαναπατρισμό Βέλγων από το Λίβανο

Η βελγική ομοσπονδιακή κυβέρνηση στέλνει στρατιώτες στην Κύπρο την Πέμπτη, δήλωσε στο Belga ο υπουργός Άμυνας Ludivine Dedonder.
Θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για τον επαναπατρισμό Βέλγων υπηκόων από τον Λίβανο.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στέλνει επίσης την ομάδα B-FAST για να μεταφέρει φάρμακα και άλλους πόρους στον Λίβανο.
Η εισβολή του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, όπου δραστηριοποιείται η Χεζμπολάχ, απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.
Γι' αυτό η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου αποφάσισε την Πέμπτη να στείλει στρατιωτικό προσωπικό στην Κύπρο, όπου θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για τον επαναπατρισμό Βέλγων που θέλουν να φύγουν από τον Λίβανο.
