Το Βέλγιο στέλνει στρατό στην Κύπρο για επαναπατρισμό Βέλγων από το Λίβανο

Βέλγιο: Στέλνει στρατό στην Κύπρο για επαναπατρισμό Βέλγων από το Λίβανο

Η βελγική ομοσπονδιακή κυβέρνηση στέλνει στρατιώτες στην Κύπρο την Πέμπτη, δήλωσε στο Belga ο υπουργός Άμυνας Ludivine Dedonder.

Θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για τον επαναπατρισμό Βέλγων υπηκόων από τον Λίβανο.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στέλνει επίσης την ομάδα B-FAST για να μεταφέρει φάρμακα και άλλους πόρους στον Λίβανο.

Η εισβολή του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, όπου δραστηριοποιείται η Χεζμπολάχ, απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Γι' αυτό η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου αποφάσισε την Πέμπτη να στείλει στρατιωτικό προσωπικό στην Κύπρο, όπου θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για τον επαναπατρισμό Βέλγων που θέλουν να φύγουν από τον Λίβανο.

