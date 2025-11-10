Βέλγιο: 3 drones θεάθησαν πάνω από πυρηνικό εργοστάσιο

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεάθησαν απόψε πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ του Βελγίου, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας ενέργειας Engie.
Η λειτουργία της μονάδας δεν επηρεάστηκε. Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρχές, πρόσθεσε.
Το απόγευμα της Κυριακής διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία στο αεροδρόμιο της Λιέγης, λόγω ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, στο πολλοστό τέτοιο συμβάν που σημειώνεται στο Βέλγιο τις τελευταίες ημέρες.
