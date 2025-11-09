Βέλγιο: Ξανά σε λειτουργία το αεροδρόμιο της Λιέγης μετά από διακοπή λόγω drone

Το αεροδρόμιο της Λιέγης στο Βέλγιο επανέλαβε τη λειτουργία του το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από διακοπή 30 λεπτών λόγω εντοπισμού drone, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Skeyes, της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Τα τελευταία 24ωρα έχουν σημειωθεί σειρά περιστατικών διακοπής πτήσεων στη Λιέγη, επίσης εξαιτίας πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

