Ένα μοναδικό υπερθέαμα φωτός και… ουράνιες μελωδίες απόλαυσαν τη νύχτα του Σαββάτου χιλιάδες άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, σε εκδήλωση για το Ιωβηλαίο της Καθολικής Εκκλησίας και παραμονή των 70ών γενεθλίων του Πάπα Λέοντος του 14ου.

Για πρώτη φορά διοργανώθηκε στην έδρα του Βατικανού σόου με drones και μάλιστα ήταν το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη.

Πάνω από 3.000 drones σχεδίασαν στον ουρανό εικόνες από το εμβληματικό άγγιγμα του Θεού και του Αδάμ, έως την «Πιετά», μία καρδιά αλλά και ένα φωτεινό πορτρέτο του εκλιπόντος Πάπα Φραγκίσκου.

Η βραδιά συνδυάστηκε και με την πρώτη συναυλία που φιλοξενήθηκε ποτέ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, με καλλιτέχνες παγκόσμιας ακτινοβολίας όπως ο Αντρέα Μποτσέλι, ο Φαρέλ Γουίλιαμς, ο Τζον Λέτζεντ και η Τζένιφερ Χάντσον.

Πηγή: skai.gr

