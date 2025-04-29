Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ξεκίνησε έρευνα εις βάρος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Harvard Law Review για παραβίαση των νόμων περί πολιτικών δικαιωμάτων επειδή το νομικό περιοδικό λαμβάνει υπόψη του τη φυλή στις αποφάσεις του για το ποια άρθρα θα δημοσιεύσει.

Η είδηση αυτή έγινε γνωστή λίγες ώρες αφού ομοσπονδιακή δικαστής δέχθηκε να επισπεύσει την εξέταση της προσφυγής του Χάρβαρντ, το οποίο θέλει να εμποδίσει την κυβέρνηση Τραμπ να παγώσει επιχορηγήσεις που λαμβάνει ύψους 2,3 δισ. δολαρίων, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση αναστολής της ομοσπονδιακής του χρηματοδότησης θα διακινδυνεύσει ιατρική και επιστημονική έρευνα.

Η υπηρεσία Πολιτικών Δικαιωμάτων του υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι ξεκίνησε έρευνα «έπειτα από αναφορές για διακρίσεις που γίνονται με βάση τη φυλή στον τρόπο λειτουργίας του περιοδικού» Harvard Law Review κατά παράβαση του άρθρου VI του νόμου περί πολιτικών δικαιωμάτων του 1964.

«Η διαδικασία επιλογής άρθρων που ακολουθεί το Harvard Law Review μοιάζει να ορίζει νικητές και χαμένους με βάση τη φυλή, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα στο οποίο η φυλή ενός νομικού είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, σημαντική από την αξία του άρθρου» που υπέβαλε προς δημοσίευση, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Γκρεγκ Τρέινορ στέλεχος της υπηρεσίας πολιτικών δικαιωμάτων του υπουργείου.

Εκπρόσωπος του Χάρβαρντ επεσήμανε ότι το πανεπιστήμιο «έχει δεσμευθεί να διασφαλίζει ότι τα προγράμματα και οι δραστηριότητες που επιβλέπει συμμορφώνονται με όλους τους νόμους και να ερευνά κάθε αξιόπιστη καταγγελία παραβιάσεων».

Μετά την επιστροφή του στην αμερικανική προεδρία ο Τραμπ επιτίθεται κατά των προγραμμάτων ισότητας, συμπερίληψης και διαφορετικότητας τα οποία έχουν στόχο να βοηθήσουν μειονοτικές ομάδες που ιστορικά είναι αντιμέτωπες με ρατσισμό. Ο Ρεπουμπλικάνος θεωρεί ότι αυτά τα προγράμματα κάνουν διακρίσεις σε βάρος ομάδων, όπως οι λευκοί και οι άνδρες.

Νωρίτερα σήμερα η ομοσπονδιακή δικαστής Άλισον Μπάροους ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει στις 21 Ιουλίου την προσφυγή του Χάρβαρντ κατά του παγώματος των ομοσπονδιακών του επιχορηγήσεων από την κυβέρνηση Τραμπ.

Το πανεπιστήμιο έχει κατηγορήσει τον Λευκό Οίκο ότι προσπαθεί «να αναθεωρήσει εκ βάθρων τον τρόπο διαχείρισης του Χάρβαρντ, να ελέγξει τις προσλήψεις προσωπικού και να υπαγορεύσει τι μπορούν να διδάσκουν οι καθηγητές του Χάρβαρντ» για ιδεολογικούς λόγους.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να διακόψει ή έχει ήδη παγώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση πανεπιστημίων τα οποία κατηγορεί ότι ανέχονται τον αντισημιτισμό στους χώρους τους και ότι απέτυχαν να προστατεύσουν τους Εβραίους φοιτητές στη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων ή ότι προωθούν προγράμματα ισότητας και συμπερίληψης ή έχουν υιοθετήσει πολιτικές υπέρ των τρανς ατόμων.

Το υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ έστειλε τον Μάρτιο επιστολή σε 60 πανεπιστήμια – μεταξύ των οποίων το Χάρβαρντ, το Νορθγουέστερν και το Κορνέλ-- προειδοποιώντας τα ότι ενδέχεται να λάβει νομικά μέτρα εναντίον τους με βάση τον νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων, αν δεν προστατεύουν τους Εβραίους φοιτητές στους χώρους τους.

Το Κολούμπια, με έδρα τη Νέα Υόρκη, αποτέλεσε έναν από τους πρώτους στόχους του Ρεπουμπλικάνου, όμως το πανεπιστήμιο γρήγορα δέχθηκε να προχωρήσει στις δραστικές μεταρρυθμίσεις που ζητούσε η κυβέρνηση.

Εκτός από τη στέρηση ομοσπονδιακών πόρων από τα πανεπιστήμια, μέλη της υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) έχουν συλλάβει τις τελευταίες εβδομάδες αλλοδαπούς φοιτητές που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις και προσπαθούν να ξεκινήσουν διαδικασία για την απέλασή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

