Βαρθολομαίος: Σκληρή απάντηση στον Πούτιν και τον Πατριάρχη Μόσχας, Κύριλλο

Στην πρόταση για μόνιμη καθιέρωση του εορτασμού του Πάσχα από την Ορθόδοξη και Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία την ίδια ημέρα αναφέρθηκε εκ νέου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και απευθύνθηκε προς εκείνους που αντιδρούν στην προοπτική αυτή, τονίζοντας ότι εν λόγω συμφωνία θα αφορά αποκλειστικά το ζήτημα της ημέρας εορτασμού και όχι τη συλλειτουργία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε, την Παρασκευή, στη θεία λειτουργία για την εορτή του Αγίου Νικολάου στον πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ιερό Ναό στο Τζιβαλί της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος έχει παραχωρηθεί για την εξυπηρέτηση της ουκρανοφώνης κοινότητας.

Στην ομιλία του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Χαιρόμεθα βαθέως, διότι και ο νυν Πάπας έχει τας αυτάς ως και οι άμεσοι προκάτοχοί του, από Παύλου Στ' έως Βενεδίκτου του ΙΣτ', διαθέσεις διά το μέγα ζήτημα "της των πάντων ενώσεως", υπέρ της οποίας προσεύχεται αδιαλείπτως η Αγία Εκκλησία μας. Καθώς δε κατά το προσεχές έτος η ημερομηνία εορτασμού της εορτών εορτής, του Αγίου Πάσχα, συμπίπτει, τύχη αγαθή, διά την Ανατολικήν και την Δυτικήν Χριστιανοσύνην, θεωρούμε ότι μας δίδεται χρυσή ευκαιρία να καταλήξωμεν εις συμφωνίαν με τον αδελφόν Φραγκίσκον περί της μονίμου καθιερώσεως του εορτασμού του Πάσχα υπό της Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας την αυτήν ημέραν και διά τα επόμενα έτη, συμφώνως μάλιστα προς το Κανόνιον της καθ᾽ ημάς Εκκλησίας. Είμεθα δε αισιόδοξοι ότι και η Αγγλικανική Εκκλησία και αι λοιπαί Προτεσταντικαί Ομολογίαι ασμένως θα υιοθετήσουν μίαν τοιαύτην συμφωνίαν».

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτατος, δραττόμενος της ευκαιρίας, απευθύνθηκε προς εκείνους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτή την προοπτική διευκρινίζοντας ότι:

«H εν λόγω συμφωνία θα αφορά αποκλειστικώς εις το ζήτημα της ημέρας εορτασμού του Πάσχα και όχι ασφαλώς εις συλλειτουργίαν με τους αδελφούς μας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η οποία συλλειτουργία προϋποθέτει την κοινωνίαν μεταξύ των δύο Εκκλησιών μας, εις την οποίαν, παρά την πρόοδον του θεολογικού διαλόγου και τα σημαντικά βήματα που έχουν συντελεσθεί, δεν έχουμε ακόμη φθάσει. Όπως η πλεινότης των Ορθοδόξων Εκκλησιών εορτάζει την επί θύραις μεγάλην δεσποτικήν εορτήν των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου κατ᾽ έτος, την ίδια δηλαδή ημερομηνία με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όπως οι εν Ελλάδι Ρωμαιοκαθολικές Κοινότητες ακολουθούν το Ορθόδοξον Κανόνιον διά τον προσδιορισμόν του Πάσχα, προκειμένου να το εορτάζουν από κοινού με τους Ορθόδοξους αδελφούς τους, όπως εις Φιλλανδίαν από πολλών ετών η ημερομηνία του Πάσχα είναι κοινή δι᾽ όλους τους Χριστιανούς της χώρας, το αυτό προτείνουμε να θεσμοθετηθή εις παγχριστιανικόν επίπεδον και δη επί τη βάσει του τρόπου καθορισμού του Πάσχα υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Φρονούμεν ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος διά να τιμήσωμεν την μνήμην των Πατέρων της εν Νικαία Α´ Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, ρύθμισαν και το ζήτημα του κοινού εορτασμού του Πάσχα. Είναι πράγματι θλιβερόν 1700 έτη αργότερα να συζητούμε ακόμη για το θέμα αυτό».

«Δεν νοείται και είναι απαράδεκτο να εξακολουθούμε σήμερα, εις τας αρχάς του 21ου αιώνος, να ζούμε με φανατισμούς, μικροψυχία και προκαταλήψεις. Ο Θεός μας είναι Θεός της αγάπης. Και αν ακόμη έγιναν λάθη εις το παρελθόν, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να τα διαιωνίζουμε» προσέθεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος αφού υπενθύμισε ότι ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Τζιβαλί, στις όχθες του Κερατίου Κόλπου έχει παραχωρηθεί για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των ουκρανοφώνων που διαβιούν στην Κωνσταντινούπολη, προσευχήθηκε για τους Ρώσους κληρικούς και λαϊκούς, που υποστηρίζουν τους χειμαζόμενους Ορθοδόξους αδελφούς τους στην Ουκρανία και υφίστανται διώξεις και φυλακίσεις, επειδή ανθίστανται στην απάνθρωπη -όπως τη χαρακτήρισε- πολιτική του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του «αντιχριστιανικού κηρύγματος» του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Το ανύστακτον ενδιαφέρον της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως επεκτείνεται όμως και προς τον πιστόν και σκληρώς δοκιμαζόμενον λαόν της Ουκρανίας, ο οποίος επί σχεδόν τρία έτη βιώνει την φρίκην ενός αποτροπαίου πολέμου από μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η επικειμένη εορτή των Χριστουγέννων, η κατ᾽ εξοχήν ημέρα εξαγγελίας της "επί γης ειρήνης", θα πρέπει να κινητοποιήσει όλους για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου με δικαία και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία. Προσευχόμεθα αδιαλείπτως υπέρ της ταχείας και πλήρους αποκαταστάσεως της υγείας των τραυματιών και υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των θυμάτων και κουφισμού των οικογενειών των τόσον εις την Ουκρανίαν όσον και εις την Ρωσίαν. Σήμερον δε απευθύνομεν ιδιαιτέρας ικεσίας προς τον εορταζόμενον 'Αγιον Νικόλαον και υπέρ όλων εκείνων των Ρώσων κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι υποστηρίζουν τους εν Ουκρανία χειμαζομένους Ορθοδόξους αδελφούς τους και υφίστανται απηνείς διώξεις και φυλακίσεις, επειδή ακριβώς υψώνουν την φωνή τους εναντίον της απανθρώπου πολιτικής του προέδρου Πούτιν και του αντιχριστιανικού κηρύγματος του Πατριάρχου Κυρίλλου. Είθε το παράδειγμά των να αφυπνίσει συνειδήσεις εντός και εκτός της χώρας των».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.