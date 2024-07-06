«Στόχος της επίθεσης στο σχολείο στη Γάζα ήταν ένοπλοι που βρίσκονταν στην περιοχή», λέει ο ισραηλινός στρατός

Το πλήγμα στο σχολείο στην κεντρική Γάζα είχε ως στόχο ενόπλους που δρούσαν στην περιοχή, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός , λίγες ώρες αφού το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

«Η Ισραηλινή Αεροπορία έπληξε πολλούς τρομοκράτες που βρίσκονταν σε δράση σε κτίρια στην περιοχή του σχολείου Αλ-Τζαούνι της UNRWA στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ έγινε προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η βλάβη των αμάχων

Υπενθυμίζεται ότι 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό σχολείου που στέγαζε Παλαιστίνιους πρόσφυγες στον καταυλισμό Αλ-Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Βίντεο από το σημείο δείχνει ενήλικες και παιδιά να ουρλιάζουν σε έναν δρόμο γεμάτο καπνό, μέσα με σκόνη και συντρίμμια, καθώς τρέχουν να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο BBC ότι η επίθεση είχε στόχο τους επάνω ορόφους του σχολείου, το οποίο βρίσκεται κοντά σε μια πολυσύχναστη αγορά.

Μια τοπική πηγή δήλωσε ότι ο στόχος ήταν ένα δωμάτιο που φέρεται να χρησιμοποιείται από την αστυνομία της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.