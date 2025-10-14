Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι άνοιξε ποινική δίωξη εναντίον του εξόριστου επικριτή του Κρεμλίνου Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, κατηγορώντας τον για δημιουργία «τρομοκρατικής οργάνωσης» και για «συνωμοσία βίαιης κατάληψης της εξουσίας».

Ο Χοντορκόφσκι, μεγιστάνας του πετρελαίου που κάποτε ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ρωσίας, εξέτισε ποινή φυλάκισης δέκα ετών για κατηγορίες απάτης, τις οποίες ο ίδιος και πολλές δυτικές χώρες χαρακτήρισαν πολιτικά υποκινούμενες.

Του δόθηκε χάρη το 2013 και εγκατέλειψε τη Ρωσία. Έκτοτε έχει υποστηρίξει μια σειρά από οργανώσεις που αντιτίθενται στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

