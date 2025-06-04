Ένα από τα κόμματα του δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού του Ισραήλ απείλησε σήμερα ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση και θα στηρίξει την πρόταση της αντιπολίτευσης για διάλυση του κοινοβουλίου και προκήρυξη εκλογών, αυξάνοντας τις πιέσεις στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο συνασπισμός του Νετανιάχου θα απολέσει την εξουσία εάν γίνουν τώρα εκλογές. Πολλοί ψηφοφόροι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, αφορμή του οποίου ήταν η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, τον Οκτώβριο του 2023.

Ο «Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά» (UTJ), το ένα από τα δύο υπερορθόδοξα κόμματα που μετέχουν στον συνασπισμό, απείλησε ότι θα αποχωρήσει εάν δεν εξασφαλίσει έστω και την τελευταία στιγμή ότι θα εξαιρεθούν οι υπερορθόδοξοι άνδρες από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Παράλληλα, το κόμμα «Γες Ατίντ» του πρώην πρωθυπουργού Γιαΐρ Λάπιντ πρότεινε τη διεξαγωγή ψηφοφορίας την επόμενη εβδομάδα στο κοινοβούλιο, για την ανατροπή της κυβέρνησης, μολονότι ο στρατός συνεχίζει τον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Για να περάσει η πρόταση χρειάζεται να ψηφιστεί από 61 βουλευτές από τους 120 που αριθμεί η Κνεσέτ.

«Η Κνεσέτ (κοινοβούλιο) έχει τελειώσει. Δεν έχει πού να πάει», είπε ο Λάπιντ.

Μέχρι στιγμής ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός με τη μεγαλύτερη θητεία στην ιστορία του Ισραήλ, τηρεί σιωπή απέναντι στην κρίση.

Ένας εκπρόσωπος του UTJ, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι το κόμμα θα ψηφίσει υπέρ της διάλυσης του κοινοβουλίου εκτός και αν εγκριθεί η πρόταση για εξαίρεση των υπερορθόδοξων νέων από τη στρατιωτική θητεία. Καθώς απομένει μία εβδομάδα μέχρι την ψηφοφορία, ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του έχουν ακόμη χρόνο για να διαπραγματευτούν μια λύση στο πρόβλημα που αποτελεί αγκάθι για την κυβέρνηση εδώ και μήνες.

Μια πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι οι συζητήσεις εντός του κυβερνητικού συνασπισμού συνεχίζονται.

Ο συνασπισμός έχει πλειοψηφία 8 εδρών στο κοινοβούλιο. Το UTJ έχει 7 βουλευτές και ο σύμμαχός του, το άλλο υπερορθόδοξο κόμμα Shas, έχει 11.

Η κυβέρνηση παραμένει διχασμένη για το αν οι υπερορθόδοξοι νέοι που φοιτούν σε θεολογικές σχολές θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Εάν δεν εγκριθεί η πρόταση, οι υπερορθόδοξοι βουλευτές απειλούν να αποχωρήσουν από τον συνασπισμό – εάν εγκριθεί, μπορεί να αποχωρήσουν τα κοσμικά κόμματα.

Ο πρώην βουλευτής Όφερ Σέλαχ είπε ότι ο Νετανιάχου πιθανότατα πιστεύει ότι οι υπερορθόδοξοι βουλευτές μπλοφάρουν, δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα κόμματά τους θα υποστούν απώλειες στις εκλογές. Τον Μάρτιο, τα κόμματα αυτά είχαν απειλήσει και πάλι να ρίξουν την κυβέρνηση, για το ίδιο θέμα, όμως ο καιρός πέρασε χωρίς να κάνουν καμία ενέργεια. Η δυσφορία για την ανεπίσημη εξαίρεση των υπερορθόδοξων σπουδαστών εντείνεται και κάποιοι βουλευτές, τόσο από τον κυβερνητικό συνασπισμό όσο και από την αντιπολίτευση, σχολιάζουν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ο Νετανιάχου κέρδισε τις εκλογές του 2022 και δεν χρειάζεται να ξαναπροσφύγει στις κάλπες πριν από το 2026. Στην ιστορία του Ισραήλ, ελάχιστες κυβερνήσεις έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους.

Οι πολιτικοί αναλυτές υποθέτουν ότι οι υπερορθόδοξοι βουλευτές θα μπορούσαν απλώς να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, χωρίς όμως και να την ανατρέψουν.

Πηγή: skai.gr

