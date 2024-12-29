UNICEF: Μαύρη χρονιά για εκατομμύρια παιδιά

Αριθμός ρεκόρ ανηλίκων που σκοτώθηκαν σε εμπόλεμες ζώνες το 2024. Πολλά παιδιά υποσιτίζονται, δεν πηγαίνουν σχολείο ή στερούνται βασικής υγειονομικής περίθαλψης.Περισσότερα παιδιά από ποτέ ζουν σε ζώνες συγκρούσεων ή έχουν εκτοπιστεί βίαια, δήλωσε το Σάββατο η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά, UNICEF. Όπως εκτίμησε, περισσότερα από 473 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως - ένα στα έξι - ζουν σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις.



Αυτό έχει οδηγήσει σε αριθμό ρεκόρ παιδιών που σκοτώνονται, τραυματίζονται ή παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. «Με οποιοδήποτε μέτρο σύγκρισης, το 2024 ήταν ένα από τα χειρότερα έτη στην ιστορία της UNICEF για τα παιδιά που ζουν μέσα σε συγκρούσεις - τόσο από την άποψη του αριθμού εκείνων που επλήγησαν, όσο και από την άποψη του επιπέδου των επιπτώσεων στη ζωή τους», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF Κάθριν Ράσελ.



«Ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια ζώνη συγκρούσεων έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να μείνει εκτός σχολείου, να υποσιτιστεί ή να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι του - πολύ συχνά επανειλημμένα - σε σύγκριση με ένα παιδί που ζει σε ειρηνικές περιοχές».

Πού υποφέρουν τα παιδιά περισσότερο;

Ο ΟΗΕ επαλήθευσε 32.990 σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων σε βάρος 22.557 παιδιών το 2023 και αναμένει ότι ο αριθμός αυτός θα είναι ακόμα μεγαλύτερος για το 2024. Χιλιάδες παιδιά σκοτώθηκαν φέτος στη Γάζα εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ στον θύλακα. Το Ισραήλ δηλώνει ότι πολεμά εκεί τη μαχητική οργάνωση Χαμάς. Στην Ουκρανία, τα Ηνωμένα Έθνη εξακρίβωσαν περισσότερες παιδικές απώλειες τους πρώτους εννέα μήνες του 2024 από ό,τι κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2023.



Ο Oργανισμός ανέφερε επίσης ότι στην Αϊτή υπήρξε αύξηση κατά 1.000% των αναφερόμενων περιστατικών σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών φέτος. Στο Σουδάν, όπως και στη Γάζα, ένα σημαντικό μέρος των παιδιών έχει χάσει περισσότερο από ένα σχολικό έτος.

Καμία υγειονομική περίθαλψη

Τα παιδιά χάνουν επίσης ζωτικούς εμβολιασμούς και στερούνται άλλων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης λόγω των πολέμων. Η UNICEF αναφέρει ότι περίπου το 40% των ανεμβολίαστων ή υποεμβολιασμένων παιδιών ζουν σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις, γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα σε επιδημίες ασθενειών, όπως η ιλαρά ή η πολιομυελίτιδα, η οποία εντοπίστηκε πρόσφατα στη Γάζα για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια.



«Τα παιδιά στις εμπόλεμες ζώνες αντιμετωπίζουν έναν καθημερινό αγώνα επιβίωσης που τους στερεί την παιδική ηλικία», δήλωσε η Ράσελ. «Τα σχολεία τους βομβαρδίζονται, τα σπίτια τους καταστρέφονται και οι οικογένειές τους διαλύονται. Χάνουν όχι μόνο την ασφάλειά τους και την πρόσβασή τους σε βασικές βιοτικές ανάγκες, αλλά και την ευκαιρία να παίξουν, να μάθουν, να είναι απλώς παιδιά».



Τα παιδιά δεν πρέπει να είναι «παράπλευρες απώλειες»



Η UNICEF υπογράμμισε επίσης τον μεγάλο αριθμό παιδιών που σκοτώνονται, τραυματίζονται ή παραβιάζονται με άλλο τρόπο τα δικαιώματά τους από τις συγκρούσεις στον Λίβανο, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και τη Μιανμάρ.



Επανέλαβε την έκκληση προς όλα τα μέρη των συγκρούσεων να τερματίσουν τα δεινά των παιδιών και να διασφαλίσουν την τήρηση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τις διεθνείς ανθρωπιστικές υποχρεώσεις. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια ολόκληρη γενιά παιδιών να γίνει παράπλευρη απώλεια στους ανεξέλεγκτους πολέμους του κόσμου», δήλωσε η Ράσελ.



