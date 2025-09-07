Οι Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών, Γιαχία Σαρέε, είπε ότι εκτοξεύτηκαν συνολικά οκτώ drones και προειδοποίησε ότι «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ενταθούν»

Οι αντάρτες της Υεμένης εκτόξευσαν πρόσφατα πολλούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του ισραηλινού εδάφους, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε την πρωτεύουσα Σαναά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πρωθυπουργός και τα μισά μέλη της κυβέρνησής τους.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι αναχαίτισε άλλα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα δύο εξ αυτών πριν περάσουν στο ισραηλινό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

