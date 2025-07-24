Το αμερικανικό περιοδικό Time αφιερώνει το νέο του εξώφυλλο στην Ιταλίδα πρωθυπουργό και φιλοξενεί συνέντευξη και πορτραίτο της με τίτλο «Πού οδηγεί την Ευρώπη η Τζόρτζια Μελόνι;». Συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογραμμίζει: «θεωρώ ότι πρέπει να υπερασπίσουμε αυτό που είμαστε. Τον πολιτισμό μας, την ταυτότητά μας, την κουλτούρα μας». Προσθέτει, δε, ότι «ο εθνικισμός της είναι, κυρίως, ένας τρόπος για να προστατευθεί, κανείς, από μια παγκοσμιοποίηση η οποία δεν λειτούργησε».

Σε ό,τι αφορά τη συνάντησή της με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το αμερικανικό περιοδικό υπογραμμίζει ότι η Μελόνι στήριξε με έμφαση τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ότι «ο Τραμπ την άκουσε, απάντησε, αλλά χωρίς να δημιουργηθεί όξυνση. «Είμαστε και οι δυο μαχητές», σχολίασε σχετικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας».

Το εξώφυλλο του TIME:

Σε σχέση με πιο προσωπικές στιγμές του παρελθόντος, η Αριάνα Μελόνι, αδελφή της Ιταλίδας πολιτικού και συντονίστρια του κόμματος, αναφερόμενη στην απόφαση του πατέρα τους να εγκαταλείψει την οικογένειά τους όταν ήταν μικρές, λέει στο περιοδικό Time: «αυτό δείχνε ότι -απλά- δεν ενδιαφερόταν για εμάς».

Το αμερικανικό περιοδικό υπενθυμίζει ότι στην Ιταλία, πολλοί ασκούν δριμεία κριτική στην πολιτική γραμμή της κυβέρνησης και προσθέτει ότι η Μελόνι «στηρίζει μια πολιτική ατζέντα που συμβαδίζει με εκείνη των νέων, ανερχόμενων αυταρχικών ηγετών» ενώ «δημιουργεί έναν νέο εθνικισμό: τοπικιστικό, με λαϊκισμό, αλλά πιστό στη Δύση, στην Ευρώπη και στις ατλαντικές σχέσεις». Η Τζόρτζια Μελόνι, από την μεριά της υπογραμμίζει: «με κατηγόρησαν για οτιδήποτε: από τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι τον θάνατο ανθρώπων στην Μεσόγειο. Απλά δεν έχουν επιχειρήματα. Δεν είμαι ρατσίστρια, δεν είμαι ομοφοβική, δεν είμαι όλα όσα λένε για μένα».

Στο τέλος του διαλόγου με τον δημοσιογράφο Μάσιμο Καλαμπρέζι η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, τον ρωτά: «είσαι ένας έντιμος άνθρωπος. Αυτά που κάνει η κυβέρνησή μου, η εμπειρία αυτή, σου θυμίζει σε κάτι τον φασισμό;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

