Εικόνες του ηθοποιού Τζόνι Ντεπ που υποτίθεται τον δείχνουν σε λιπόθυμη κατάσταση από καταχρήσεις ουσιών παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της πολύκροτης δίκης με την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ η οποία κατέθετε για δεύτερη μέρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του News Sky.

Images of actor Johnny Depp allegedly passed out after lengthy drug binges have been shown in a US court as his ex-wife Amber Heard testified for a second day https://t.co/ordAM1PBF7