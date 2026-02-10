Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προειδοποίησε την Τρίτη ότι εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, η Άγκυρα θα μπορούσε να «παρασυρθεί σε μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών». Υποστήριξε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αναδιαμορφώσει την περιφερειακή ασφάλεια και θα δημιουργήσει πίεση στις γειτονικές χώρες, σε συνέντευξή του στο CNN Turk.

«Εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δεν θα είναι δυνατό για τους άλλους να παραμείνουν αδιάφοροι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φιντάν στη συνέντευξη. Πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα δεν θα περιοριστεί στο Ιράν, προειδοποιώντας για μια αλυσιδωτή αντίδραση σε όλη τη Μέση Ανατολή, η οποία θα καθοδηγείται από τη λογική της αποτροπής και την αυξημένη αντίληψη απειλής.

Ο Φιντάν διευκρίνισε ότι η Τουρκία παραμένει αντίθετη στον πολλαπλασιασμό των πυρηνικών όπλων, και υποστηρίζει μια διπλωματική λύση, αλλά ξεκαθάρισε ότι οι περιφερειακές πραγματικότητες θα μπορούσαν να αναγκάσουν τα κράτη να επανεκτιμήσουν τις επιλογές τους.

Εξάλλου, μετά τα όσα προκλητικά ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, κατά του Έλληνα υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στράφηκε και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στην ίδια συνέντευξη, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, κατηγορώντας τον ότι εμποδίζει την ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

«Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης έχουν την πρόθεση και την ικανότητα να λύσουν το πρόβλημα» είπε ο Φιντάν και πρόσθεσε ότι «για το θέμα αυτό έχουμε προτείνει δημιουργικές λύσεις στους Έλληνες».

Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον με στόχο να διασφαλίσει την ελευθερία στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ έναντι του Ιράν και να παρουσιάσει νέα στοιχεία στον Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

