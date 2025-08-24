Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Ρωσία έχει κάνει «σημαντικές παραχωρήσεις» προς μια διαπραγματευτική διευθέτηση του πλέμου με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι είναι βέβαιος πως σημειώνεται πρόοδος, παρά τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press with Kristen Welker» του NBC, ο Βανς δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει κάνει αρκετές παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία από μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

«Νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν κάνει σημαντικές παραχωρήσεις στον πρόεδρο Τραμπ για πρώτη φορά στα τρεισήμισι χρόνια αυτής της σύγκρουσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βανς. «Έχουν δηλώσει ότι δεν θα επιδιώξουν να εγκαταστήσουν ένα καθεστώς-μαριονέτα στο Κίεβο. Αυτό ήταν, φυσικά, ένα σημαντικό αίτημα στην αρχή. Και το σημαντικότερο, έχουν αναγνωρίσει ότι θα υπάρξει κάποια εγγύηση ασφάλειας για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Βανς δήλωσε ότι οι κυρώσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση, αναγνωρίζοντας ότι οι νέες κυρώσεις δεν θα βοηθήσουν ώστε να ωθήσουν τη Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.