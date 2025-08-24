Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε σήμερα ότι τα στρατεύματα του Κιέβου ανέκτησαν τρία χωριά στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ που τελούσαν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας.

«Οι στρατιώτες μας αντεπιτέθηκαν με επιτυχία και απελευθέρωσαν από τον εχθρό τα χωριά Μιχαϊλίφκα, Ζελένιι Γκαλ και Βολοντομιρίφκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ», που βρίσκονται όχι μακριά από την κεντρική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, έγραψε ο Σίρσκι στο Facebook.

