Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ανακατέλαβε τρία χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι ανακατέλαβε τα χωριά Μιχαϊλίφκα, Ζελένιι Γκαλ και Βολοντομιρίφκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ

Ουκρανία

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε σήμερα ότι τα στρατεύματα του Κιέβου ανέκτησαν τρία χωριά στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ που τελούσαν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας.

«Οι στρατιώτες μας αντεπιτέθηκαν με επιτυχία και απελευθέρωσαν από τον εχθρό τα χωριά Μιχαϊλίφκα, Ζελένιι Γκαλ και Βολοντομιρίφκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ», που βρίσκονται όχι μακριά από την κεντρική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, έγραψε ο Σίρσκι στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία ΝΤΟΝΕΤΣΚ Ρωσία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark