Ο τελευταίος αξιωματούχος που είχε σύντομη συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο ήταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, που βρέθηκε στη Ρώμη για τις ημέρες του Πάσχα.

Ο Βανς συνάντησε τον καταβεβλημένο από την ασθένεια Πάπα χθες, Κυριακή του Πάσχα, στο Βατικανό.

Η είδηση του θανάτου του Ποντίφικα βρήκε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ στην Ινδία, όπου πραγματοποιεί επίσημο ταξίδι.

«Μόλις ενημερώθηκα για την εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου. Χάρηκα που τον είδα χθες, αν και ήταν φανερά πολύ άρρωστος. Η καρδιά μου είναι μαζί με τα εκατομμύρια των χριστιανών σε όλο τον κόσμο που τον αγαπούσαν» δήλωσε ο Βανς.

The most recent public appearance and recorded video of Pope Francis was on Easter Sunday, when he met with JD Vance. Requiescat in pace. pic.twitter.com/IU51rX1f4v — Ian Miles Cheong (@stillgray) April 21, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.