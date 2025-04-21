Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τζέι Ντι Βανς για Πάπα Φραγκίσκο: Χάρηκα που τον είδα χθες, αν και ήταν φανερά πολύ άρρωστος - Βίντεο

Ο Τζέι Ντι Βανς συνάντησε τον καταβεβλημένο από την ασθένεια Πάπα Φραγκίσκο χθες, Κυριακή του Πάσχα, στο Βατικανό.

Βνας Πάπας

Ο τελευταίος αξιωματούχος που είχε σύντομη συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο ήταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, που βρέθηκε στη Ρώμη για τις ημέρες του Πάσχα.

Ο Βανς συνάντησε τον καταβεβλημένο από την ασθένεια Πάπα χθες, Κυριακή του Πάσχα, στο Βατικανό.

Η είδηση του θανάτου του Ποντίφικα βρήκε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ στην Ινδία, όπου πραγματοποιεί επίσημο ταξίδι.

«Μόλις ενημερώθηκα για την εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου. Χάρηκα που τον είδα χθες, αν και ήταν φανερά πολύ άρρωστος. Η καρδιά μου είναι μαζί με τα εκατομμύρια των χριστιανών σε όλο τον κόσμο που τον αγαπούσαν» δήλωσε ο Βανς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάπας Φραγκίσκος Τζέι Ντι Βανς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
139 0 Bookmark