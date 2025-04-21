Η είδηση του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου σκόρπισε συγκίνηση σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι καμπάνες της Παναγίας των Παρισίων ήχησαν πένθιμα 88 φορές, όσα και τα χρόνια που Φραγκίσκου, ενώ αργότερα θα τελεστεί και θεία λειτουργία.

The bells of Notre-Dame Cathedral rang 88 times in memory of Pope Francis.



The bell of St. Peter’s Basilica also tolled to announce the pontiff’s passing. Access to St. Peter’s Square is currently restricted, with pilgrims and tourists gathering nearby. pic.twitter.com/2PhwdMnlgo April 21, 2025

Οι Αρχές του Παρισιού αποφάσισαν να σβήσουν τα φώτα στον Πύργο του Άιφελ απόψε, σε ένδειξη πένθους.

Ηγέτες κρατών από όλον τον κόσμο, θρησκευτικοί εκπρόσωποι και διεθνείς οργανισμοί αποχαιρετούν τον ποντίφικα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή με το μήνυμα αγάπης, αποδοχής και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Μελόνι: «Αποχαιρετούμε τον Άγιο Πατέρα με καρδιά γεμάτη θλίψη»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε πως η εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου προκάλεσε «βαθιά θλίψη», καθώς σηματοδοτεί την απώλεια «ενός σπουδαίου ανθρώπου, ενός μεγάλου ποιμένα».

«Είχα το προνόμιο να απολαύσω τη φιλία του, τις συμβουλές του, τη διδασκαλία του, που δεν σταμάτησε ποτέ – ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές δοκιμασίας και πόνου», ανέφερε η Μελόνι σε επίσημη δήλωσή της.

«Αποχαιρετούμε τον Άγιο Πατέρα με καρδιά γεμάτη θλίψη».

Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei… pic.twitter.com/pkRco1tgD3 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2025

Βασιλιάς Κάρολος: Βαθιά λύπη

Συλλυπητήρια εξέφρασαν ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα: «Η σύζυγός μου και εγώ λυπηθήκαμε βαθύτατα στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου» δήλωσε ο Βρετανός μονάρχης.

Ο Κάρολος, ο επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας που αποσχίστηκε από τη Ρώμη το 1534, και η σύζυγός του βασίλισσα Καμίλα συναντήθηκαν με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό νωρίτερα αυτό το μήνα.

Πούτιν: Είχα το προνόμιο να τον συναντήσω

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε: Είχα το προνόμιο να επικοινωνήσω μαζί με αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο σε πολλές περιστάσεις και θα κρατήσω για πάντα την πιο ζεστή ανάμνησή του.

Ζελένσκι: «Προσευχήθηκε για την Ουκρανία και του Ουκρανούς

Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο θρηνούν για την τραγική είδηση του θανάτου του πάπα Φραγκίσκου. Η ζωή του ήταν αφιερωμένη στον Θεό, τους ανθρώπους και την εκκλησία. Ήξερε πώς να δίνει ελπίδα, να απαλύνει τον πόνο μέσα από την προσευχή και να ενθαρρύνει την ενότητα, έγραψε στο Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Προσευχήθηκε για την Ουκρανία και του Ουκρανούς. Πενθούμε μαζί με τους καθολικούς και όλους τους χριστιανούς που στράφηκαν προς τον πάπα Φραγκίσκο για πνευματική στήριξη. Αιωνία μνήμη!»

Millions of people around the world are mourning the tragic news of Pope Francis’s passing. His life was devoted to God, to people, and to the Church.



He knew how to give hope, ease suffering through prayer, and foster unity. He prayed for peace in Ukraine and for Ukrainians. We… pic.twitter.com/Ww6NtsbWWS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2025

Επιζώντες του Άουσβιτς: Αδελφός μας

Τον «αδελφό τους Φραγκίσκο» ευχαριστούν και αποχαιρετούν οι επιζώντες του Άουσβιτς σε όλον τον κόσμο, «με μεγάλη θλίψη, στοργή και αναγνώριση».

Ο Πάπας Φραγκίσκος «ήταν ένα πρόσωπο στο οποίο οι επιζώντες είχαν βαθιά εμπιστοσύνη, ακριβώς επειδή κρατούσε διαρκώς έναν καθρέφτη σε έναν συχνά αδιάφορο και άδικο κόσμο», δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του 'Αουσβιτς Κρίστοφ Χόιμπνερ. «Οι προσκλήσεις και εκκλήσεις του προς όλους τους ανθρώπους για έναν κόσμο στον οποίο η ξενοφοβία, ο αντισημιτισμός και το φυλετικό μίσος δεν θα έχουν πλέον θέση, άγγιξαν βαθιά τους επιζώντες», ανέφερε ο κ. Χόιμπνερ και πρόσθεσε ότι τα λόγια και η στάση του Πάπα Φραγκίσκου «λειτούργησαν ως πυξίδα για την ανθρωπότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια για τους επιζώντες, δίνοντάς τους κουράγιο να συνεχίσουν στον δρόμο της μνήμης και της φώτισης».

Οι επιζώντες του 'Αουσβιτς «ευχαριστούν αυτόν τον Πάπα, τον αδελφό τους Φραγκίσκο», καταλήγει η δήλωση του Κρίστοφ Χόιμπνερ.

Συλλυπητήρια από την Αργεντινή

Το γραφείο της προεδρίας της Αργεντινής ανέφερε σε δήλωση τη Δευτέρα ότι εκφράζει βαθιά λύπη για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, του πρώτου Αργεντινού ηγέτη της παγκόσμιας Καθολικής Εκκλησίας. Ο πρόεδρος, Χαβιέ Μιλέι, επαίνεσε την επιμονή του στον διαθρησκευτικό διάλογο, την οικοδόμηση πνευματικότητας μεταξύ των νέων και την εστίασή του στη μείωση του κόστους στο Βατικανό.

Μακρόν: Ήταν πάντα στο πλευρό των ευάλωτων

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα πάπα, έναν άνθρωπο που ήταν πάντα «στο πλευρό των πιο ευάλωτων», και απηύθυνε «τα ειλικρινέστερα συλλυπητήρια στους καθολικούς ολόκληρου του κόσμου».

Ο Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Μαγιότ, προέβαλε «την κλήση ενός ανθρώπου που σε όλη τη ζωή του έδωσε μάχη για περισσότερη δικαιοσύνη και για μια ορισμένη ιδέα της ανθρωπότητας, μιας αδελφικής ανθρωπότητας». Ο γάλλος πρόεδρος εξέφρασε «τη μεγάλη οδύνη της Γαλλίας και όλου του πλανήτη» μετά την ανακοίνωση του θανάτου του πάπα σε ηλικία 88 ετών. «Σ' αυτούς τους καιρούς του πολέμου και της αγριότητας, είχε αισθήματα για τον άλλο, για τον πιο ευάλωτο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Σάντσεθ: Άφησε βαθιά κληρονομιά

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε την οδύνη του για το θάνατο του πάπα Φραγκίσκου και χαιρέτισε τη στράτευσή του «υπέρ της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των πιο ευάλωτων», σε μήνυμά του στο Χ μετά την ανακοίνωση του θανάτου του.

Ο Αργεντινός ποντίφικας άφησε «μια βαθιά κληρονομιά. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», πρόσθεσε.

Φον ντερ Λάιεν: Ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους πέραν της Καθολικής Εκκλησίας

Ο πάπας Φραγκίσκος «ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους, πολύ πέραν της Καθολικής Εκκλησίας, με την ταπεινότητά του και την τόσο αγνή αγάπη του για τους πιο στερημένους», χαιρέτισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι σκέψεις μου συνοδεύουν όλους αυτούς που αισθάνονται αυτή τη βαθιά απώλεια», πρόσθεσε μέσω του X η γερμανίδα αξιωματούχος, εκφράζοντας την ευχή η κληρονομιά του αργεντινού ιησουίτη «να συνεχίσει να μας καθοδηγεί όλους προς έναν πιο δίκαιο, πιο ειρηνικό και πιο συμπονετικό κόσμο».

Ολλανδός πρωθυπουργός: Ένας άνθρωπος του λαού

Ο πάπας Φραγκίσκος ήταν απ' όλες τις πλευρές ένας άνθρωπος του λαού, υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο X ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σκόοφ.

«Η παγκόσμια Καθολική κοινότητα αποχαιρετά έναν ηγέτη ο οποίος αναγνώρισε τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας και προσέλκυσε την προσοχή σ' αυτά. Με τον νηφάλιο τρόπο ζωής του, τις πράξεις υπηρεσίας και συμπόνιας, ο πάπας Φραγκίσκος ήταν πρότυπο για πολλούς -τόσο Καθολικούς όσο και μη Καθολικούς. Τον θυμόμαστε με μεγάλο σεβασμό», δήλωσε ο Σκόοφ.

Συλλυπητήρια από το Ιράν

Το Ιράν, μουσουλμανική χώρα που διατηρεί καλές σχέσεις με το Βατικανό, εξέφρασε συλλυπητήρια για το θάνατο του πάπα Φραγκίσκου.

«Οι συνάδελφοί μου με ενημέρωσαν για την είδηση (...), υποβάλλω τα συλλυπητήριά μου σε όλους τους χρισττιανούς του κόσμου», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι «προσεύχεται στον Παντοδύναμο Θεό να αναπαυθεί εν ειρήνη» ο Φραγκίσκος.

Μαχμούντ Αμπάς: Σήμερα χάσαμε έναν φίλο

«Έναν πιστό φίλο του παλαιστινιακού λαού» αποχαιρετά ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

«Σήμερα χάσαμε έναν πιστό φίλο του παλαιστινιακού λαού», δήλωσε ο Μαχμούντ Αμπάς σημειώνοντας ότι ο πάπας Φραγκίσκος «είχε αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και είχε επιτρέψει να υψωθεί η παλαιστινιακή σημαία στο Βατικανό».

Αλ Σίσι: Απώλεια για ολόκληρο τον κόσμο

Ο θάνατος του πάπα Φραγκίσκου «αποτελεί μεγάλη απώλεια για ολόκληρο τον κόσμο, διότι υπήρξε μία φωνή της ειρήνης, της αγάπης, της συμπόνιας, δήλωσε ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι.

Ο Πάπας υπήρξε μία παγκόσμια προσωπικότητα εξαιρετικού χαρακτήρα «που εργαζόταν ακούραστα για να προωθήσει την ανοχή και να ενθαρρύνει τον διάλογο. Ήταν πρωτεργάτης της παλαιστινιακής υπόθεσης, υπερασπιζόμενος τα νόμιμα δικαιώματα και καλώντας για τον τερματισμό της σύγκρουσης», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας.

Χέρτσογκ: Ελπίζω ότι οι προσευχές του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα βρουν απάντηση

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, σε συλλυπητήριο μήνυμά του προς το χριστιανικό κόσμο και τις κοινότητές του στους Αγίους Τόπους, αναφέρει ότι ο πάπας Φραγκίσκος ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά πίστη, της ειρήνης και της συμπόνιας, ο οποίος προώθησε τις σχέσεις με τον εβραϊκό κόσμο.

«Ένας άνθρωπος βαθιάς πίστης και απεριόριστης συμπόνιας, αφιέρωσε τη ζωή του στη ενδυνάμωση των φτωχών και στην προώθηση της ειρήνης σε έναν ταραγμένο κόσμο», δήλωσε ο Χέρτσογκ για τον Φραγκίσκο. «Ελπίζω αληθινά ότι οι προσευχές του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και για την ασφαλή επιστροφή των ομήρων (από τη Γάζα) θα απαντηθούν σύντομα», έγραψε ο Ισραηλινός πρόεδρος στο X.

Πρόεδρος Πολωνίας: Ο Πάπας ήταν ένας σπουδαίος απόστολος του Ελέους

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα, δήλωσε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος υπήρξε ένας σπουδαίος απόστολος του Ελέους, στον οποίο έβλεπε την απάντηση στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.

«Στην ποιμαντική του διακονία καθοδηγούνταν από την ταπεινότητα και την απλότητα», ανέφερε ο Ντούντα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Pope Francis has returned today to the House of the Father.

Throughout his pastoral ministry, he was guided by humility and simplicity.



He chose as his papal motto the words of his episcopal calling: “Miserando atque eligendo” — “He looked upon him with mercy and chose him.”



He… pic.twitter.com/mBMFjuMD3J — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 21, 2025

Πατριαρχείο Μόσχας: Συνέβαλε στην ανάπτυξη των σχέσεών μας

Το Πατριαρχείο Μόσχας δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Πάπας Φραγκίσκος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ενεργή ανάπτυξη των επαφών μεταξύ της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Δυτική και η Ανατολική Χριστιανοσύνη είχαν επίσημα διασπαστεί το 1054, μετά από μακροχρόνιες διαφωνίες σε ζητήματα δογματικής και παπικής εξουσίας – διαφορές που δεν έχουν γεφυρωθεί έως σήμερα.

Μερτς: Άγγιξε τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου εξέφρασε πριν από λίγο ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και μελλοντικός καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

«Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου με γεμίζει μεγάλη θλίψη. Θα μείνει στην μνήμη μας για την ακούραστη αφοσίωσή του στους πιο αδύναμους της κοινωνίας, στην δικαιοσύνη και στην συμφιλίωση, με οδηγό την ταπεινοφροσύνη και την πίστη στο έλεος του Θεού. Ο πρώτος Λατινοαμερικανός στην Αγία Έδρα άγγιξε τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο και πέρα από τα θρησκευτικά σύνορα. Η σκέψη μου αυτή την στιγμή βρίσκεται με τους πιστούς σε όλον τον κόσμο, οι οποίοι έχασαν τον 'Αγιο Πατέρα τους. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε ο Φρίντριχ Μερτς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Πρωθυπουργός Ιρλανδίας: Πρωτεργάτης της δικαιοσύνης στον σύγχρονο κόσμο

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μάικλ Μάρτιν τιμά των πάπα Φραγκίσκο αποκαλώντας τον «πρωτεργάτη της δικαιοσύνης στον σύγχρονο κόσμο» και υπερασπιστή των φτωχών και των κατατρεγμένων.

Ο πάπας Φραγκίσκος «έγινε ο εκπρόσωπος των φτωχών, των περιθωριοποιημένων και των κατατρεγμένων», γράφει στο μήνυμά στο Χ ο Ιρλανδός πρωθυπουργός. Υπήρξε «πρωτεργάτης της δικαιοσύνης στον σύγχρονο κόσμο», προσθέτει και τονίζει «την αλληλεγγύη του προς τους πρόσφυγες» και τις εκκλήσεις για κινητοποίηση για την προστασία του Κλίματος και για την ειρήνη στον κόσμο.

It is with profound sadness that the world has learned of the passing of His Holiness Pope Francis. pic.twitter.com/6s96Oh750T — Micheál Martin (@MichealMartinTD) April 21, 2025

Rest in Peace, Pope Francis. ✝️ pic.twitter.com/8CGwKaNnTh — The White House (@WhiteHouse) April 21, 2025

