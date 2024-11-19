Η Moran Stella Yanai περιγράφει τη βαρβαρότητα της απαγωγής της στη Γάζα από τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια του Nova Music Festival σε μια εκδήλωση του Πανεπιστημίου UCLA , που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Λος Άντζελες .

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η Moran είχε πάει στο φεστιβάλ για να πουλήσει τα χειροποίητα κοσμήματά της, στο μεγαλύτερο χώρο πώλησης που είχε έως τώρα, καθώς ήλπιζε ότι αυτό θα έδινε ώθηση στην καριέρα της.



Σε ένα τμήμα της συνέντευξης που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που δημοσιεύτηκε τέσσερις μήνες μετά το αρχικό κομμάτι, η Yanai εμφανίζεται να απευθύνεται σε φιλοπαλαιστίνιο ακτιβιστή λέγοντας: «Θέλω πολύ να σου μιλήσω στο ύψος των ματιών και να σου πω μια ιστορία, αν θέλεις να την ακούσεις».

«Όταν με απήγαγαν στη Γάζα, με έπιασαν τρεις φορές. Την τελευταία φορά, με έπιασαν 13 τρομοκράτες της Χαμάς. Δεκατρείς. Θέλω να αναγνωρίσετε τα γεγονότα ως έχουν, πραγματικά. Έχω επισκεφθεί τις ΗΠΑ! Εσείς έχετε πάει ποτέ στο Ισραήλ; Μάλλον όχι;» ξεκίνησε να λέει η 40χρονη γυναίκα.



Και συνέχισε:

«Στις 7 Οκτωβρίου, και αυτό μου είπαν (οι τρομοκράτες), δεν είχαν ιδέα για το φεστιβάλ Nova, δεν ήξεραν ότι υπήρχαν 3.000 άνθρωποι εκεί. Σχεδίασαν, όπως μου είπαν, να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στη Μπερ Σεβά, στο Τελ Αβίβ και στη Χάιφα. Ήθελαν να σφάξουν τους πάντες.



Ίσως δεν με πιστέψετε, αλλά μπορώ να σας δείξω τα βίντεο που έχω. Ξέρετε πόσα σώματα ήταν εκεί; Ξέρετε πόση βία βίωσα από πρώτο χέρι; Με έπιασαν και με έσυραν βίαια σαν στρατιώτη, επειδή επέλεξα, άθελά μου, να φορέσω ρούχα με πράσινο χρώμα που έμοιαζαν με στολή. Και με αντιμετώπισαν σαν στρατιώτη.



Είμαι 40 χρονών, κοιτάξτε με, είμαι 40. Έχω μια γάτα και έναν σκύλο, είχα δύο γάτες, έχασα μια εκείνη τη μέρα. Έχω μια μητέρα, έναν πατέρα και έναν αδερφό, που άφησαν όλη τους τη ζωή για να με βοηθήσουν. Η μητέρα μου έμαθε ότι με απήγαγαν μέσω της 12χρονης ανιψιάς μου, η οποία είδε ένα βίντεο στο TikTok και με αναγνώρισε Το ήξερες αυτό;».



Η Yanai συνέχισε για αρκετά ακόμη λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων ήταν ξεκάθαρο ότι ένιωθε πολύ άβολα με τον άμεσο αλλά ήρεμο τρόπο που του παρουσίαζε την ιστορία της. Δυσκολεύεται ακόμη και να διατηρήσει οπτική επαφή.



Το βίντεο με το δεύτερο μέρος της συνέντευξης της40χρονης Ισραηλινής κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 18/11και αμέσως έγινε viral. Πολλές ήταν και οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να επαινούν την ήρεμη δύναμη της Yanai και τον τρόπο που μοιράστηκε την ιστορία της.

Αυτό το γεγονός έγινε viral τη Δευτέρα μετά την κυκλοφορία του δεύτερου μέρους της συνέντευξης, όπου ο Yanai απευθύνεται απευθείας και μιλάει με τον Dwolf.

Το χρονικό της ομηρίας της

Το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, καθώς οι τρομοκράτες εισέβαλαν στην περιοχή όπου γινόταν το rave πάρτι, η Moran επιχείρησε να δραπετεύσει και για πέντε ώρες έτρεχε ή περπατούσε σε ένα έρημο τοπίο και μέσα από χωράφια, είπε στην Jerusalem Post, ενώ έστελνε ηχογραφημένα μηνύματα στο τους γονείς της καθώς ήταν σίγουρη ότι θα πέθαινε.

Τελικά, όπως ισχυρίστηκε, έπεσε πάνω σε μια ομάδα τρομοκρατών, τους οποίους έπεισε ότι ήταν αραβικής καταγωγής, χρησιμοποιώντας τις περιορισμένες γνώσεις της στα αραβικά και δείχνοντας το κολιέ που φορούσε. Το κολιέ είχε το μεσαίο της όνομα με αραβικά γράμματα, καθώς ήταν δώρο ενός φίλου από την Αίγυπτο.

Η ομάδα τρομοκρατών μετέδωσε σε ζωντανή σύνδεση ένα βίντεο της Moran να εκλιπαρεί για τη ζωή της σε ένα χαντάκι. Ένας άντρας τη χαρακτήρισε σαν «ένα από τα εβραϊκά σκυλιά».

Αφού την άφησαν να φύγει, έπεσε σε μια άλλη ομάδα ενόπλων και χρησιμοποίησε την ίδια τακτική για να διαπραγματευτεί την απελευθέρωσή της.

Μετά από αυτό, σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο για να βρει ένα μέρος για να κρυφτεί, αλλά έπεσε και έσπασε τον αστράγαλό της σε δύο σημεία. Ενώ χώλαινε, συνάντησε μια μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη ομάδα τρομοκρατών, 13 συνολικά, οι οποίοι τη συνέλαβαν.

Η Moran είπε ότι της άρπαξαν τα περισσότερα κοσμήματα και την έβαλαν σε ένα κλεμμένο ισραηλινό αυτοκίνητο.

Δήλωσε ότι έκτοτε, και σε όλη τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της, «γνώριζε πολύ καλά το σώμα της και τα τρωτά του σημεία».

Ενόσω ήταν στο αυτοκίνητο, οι τρομοκράτες έβαλαν το σώμα της στα γόνατά τους, όπως όταν έχουν πιάσει ένα κυνηγημένο ζώο, σκέφθηκε.

Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής με το αυτοκίνητο τη χτυπούσαν. Όταν προσπάθησε να κλείσει τα μάτια της, ο αρχηγός της ομάδας της τράβηξε τα μαλλιά, και την ανάγκασε να κρατήσει τα μάτια της ανοιχτά, για να παρακολουθήσει τους ένοπλους καθώς την κοιτούσαν και να δει κατοίκους της Γάζας να βγαίνουν στους δρόμους να πανηγυρίζουν κατά την είσοδό της στην περιοχή.

Κάποιος προσπάθησε να τη χτυπήσει στο κεφάλι καθώς οι απαγωγείς της τη μετέφεραν από το αυτοκίνητο σε ένα νοσοκομείο, είπε.

«Καλώς ήρθες στη Γάζα», της είπε ο αρχηγός της ομάδας.

Στο νοσοκομείο, άνδρες την περικύκλωσαν και της έσκισαν τα παπούτσια, της άδειασαν τις τσέπες και της πήραν τα υπόλοιπα κοσμήματα. Ο γιατρός που είδε την κατάσταση της υγείας της μιλούσε εβραϊκά, ωστόσο «απλώς μου χαμογέλασε. Είναι σαν ταινία τρόμου», είπε μέσα της. «Αυτή ήταν η στιγμή που άλλαξα διακόπτη στο κεφάλι μου και κατάλαβα ότι είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Από τότε, ήταν ώρα για επιβίωση».

Ο γιατρός την εξέτασε, και της έβαλε γύψο στον αστράγαλο μέσα σε λίγα λεπτά. Κατά τη διάρκεια μιας μεταφοράς μεταξύ κρησφύγετων, οι φρουροί της έσκισαν το γύψο και την ανάγκασαν να κατέβει έξι σκαλοπάτια με ψηλά τακούνια πολύ μεγάλα για τα πόδια της

Μεταφέρθηκε αρκετές φορές από σπίτι σε σπίτι κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της, ενώ οι φρουροί της άλλαζαν κάθε φορά. Βασιζόταν σε αυτούς για την επιβίωσή της και τους φοβόταν.

«Δεν με βίασαν, δεν με άγγιξαν», όπως είπε. Ωστόσο, άλλοι όμηροι που συνάντησε στην αιχμαλωσία, της είπαν εμπιστευτικά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστησαν.

Πηγή: skai.gr

