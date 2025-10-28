Πώς η Ουγγαρία σχεδιάζει αντιουκρανικό μπλοκ με τη βοήθεια της Τσεχίας και της Σλοβακίας

Να ενώσει τις δυνάμεις της με την Τσεχία και τη Σλοβακία για να σχηματίσουν μια συμμαχία στην ΕΕ που θα αντιτίθεται στην Ουκρανία, επιδιώκει η Ουγγαρία, όπως δήλωσε στο Politico κορυφαίος πολιτικός σύμβουλος του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Όρμπαν ελπίζει να συνεργαστεί με τον Αντρέι Μπάμπις, του οποίου το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα κέρδισε τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Τσεχία, καθώς και με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο για να ευθυγραμμίσουν τις θέσεις τους ενόψει των συναντήσεων των ηγετών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής συναντήσεων πριν από τη σύνοδο κορυφής, δήλωσε ο πολιτικός σύμβουλος του Όρμπαν.

Ενώ μια σταθερή πολιτική συμμαχία παραμένει ακόμη μακριά, ο σχηματισμός της θα μπορούσε να εμποδίσει σημαντικά τις προσπάθειες της ΕΕ να υποστηρίξει οικονομικά και στρατιωτικά την Ουκρανία.

«Νομίζω ότι θα έρθει — και θα είναι όλο και πιο ορατό», δήλωσε ο πολιτικός διευθυντής του πρωθυπουργού, Μπαλάζ Όρμπαν, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα μια συμμαχία που αντιτίθεται στην Ουκρανία να αρχίσει να λειτουργεί ως μπλοκ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Λειτούργησε πολύ καλά κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης. Έτσι μπορέσαμε να αντισταθούμε», είπε για την λεγόμενη ομάδα Visegrad 4 που αποτελείται από την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Πολωνία σε μια εποχή που το Ευρωσκεπτικιστικό Κόμμα Νόμου και Δικαιοσύνης ήταν στην εξουσία στη Βαρσοβία μετά το 2015.

Ο τότε Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι ηγήθηκε της επίθεσης, με την ομάδα «V4» να προωθεί πολιτικές υπέρ της οικογένειας καθώς και ισχυρά εξωτερικά σύνορα για την ΕΕ, και να αντιτίθεται σε οποιαδήποτε υποχρεωτική μετεγκατάσταση μεταναστών μεταξύ των χωρών μελών. Η συμμαχία του Visegrad 4 διαλύθηκε μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς η Πολωνία υποστήριξε σκληρές θέσεις απέναντι στη Μόσχα και η Ουγγαρία τήρησε την αντίθετη στάση.

Μια νέα συμμαχία του Visegrad θα αριθμούσε τρία αντί για τέσσερα μέλη. Ο νυν κεντροδεξιός πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, είναι ένθερμα φιλοουκρανός και είναι απίθανο να συνάψει οποιαδήποτε συμμαχία με τον Όρμπαν.

Ωστόσο, οι Φίτσο και Μπάμπις συμμερίζονται τις απόψεις του Ούγγρου ηγέτη για την Ουκρανία, ζητώντας διάλογο με τη Μόσχα αντί για οικονομική πίεση. Ο Μπάμπις έχει επικριθεί για τον δημόσιο σκεπτικισμό του σχετικά με την υποστήριξη περαιτέρω ευρωπαϊκής βοήθειας προς το Κίεβο, με τον νυν υπουργό Εξωτερικών της Τσεχίας να προειδοποιεί σε συνέντευξή του στο Politico ότι ο Μπάμπις θα ενεργήσει ως «μαριονέτα» του Όρμπαν στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ωστόσο, ακόμα κι έτσι, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να μεταρρυθμιστεί οποιαδήποτε εκδοχή της συμμαχίας του Visegrad, σχολιάζει το Politico. Ενώ επανεξελέγη πρωθυπουργός της Σλοβακίας το 2023, ο Φίτσο δεν έχει ακόμη συμμαχήσει επίσημα με τον Ούγγρο ηγέτη σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής και ο Μπάμπις δεν έχει ακόμη σχηματίσει κυβέρνηση μετά την πρόσφατη εκλογική νίκη του κόμματός του.

Πέρα από το Visegrad 3

Η πίεση της Ουγγαρίας για πολιτικές συμμαχίες στις Βρυξέλλες υπερβαίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δήλωσε ο Μπαλάζ Όρμπαν.

Το κόμμα Fidesz του Ούγγρου πρωθυπουργού θα μπορούσε να επεκτείνει τις συνεργασίες του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπε, όπως με τη δεξιά ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, την ακροδεξιά ομάδα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών και με «ορισμένες αριστερές ομάδες» ως πιθανούς συμμάχους.

Τα κυρίαρχα κόμματα όπως το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα μπορούσαν επίσης αργά ή γρήγορα να στραφούν εναντίον της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Επομένως, αυτή η ανασυγκρότηση της [Visegrad 4] βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ένα δίκτυο think tank, το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο εδώ [στις Βρυξέλλες], και έχει και διατλαντικό σκέλος. Και αναζητούμε εταίρους, συμμάχους σε κάθε θέμα» είπε ο Μπαλάζ Όρμπαν.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία τα τελευταία 15 χρόνια, αντιμετωπίζει μια μάχη επανεκλογής τον επόμενο χρόνο. Το κόμμα Tisza του ηγέτη της αντιπολίτευσης Péter Magyar είναι αυτή τη στιγμή πιο δημοφιλές από το κόμμα Fidesz του Όρμπαν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Politico.

Ερωτηθείς για την επερχόμενη προεκλογική εκστρατεία, ο πολιτικός σύμβουλος του Ούγγρου πρωθυπουργού είπε ότι θα είναι «δύσκολη, όπως πάντα», κατηγορώντας τις Βρυξέλλες για αυτό που χαρακτήρισε «οργανωμένη, συντονισμένη προσπάθεια εκδίωξης της ουγγρικής κυβέρνησης», η οποία περιελάμβανε «πολιτική υποστήριξη της αντιπολίτευσης».

Ερωτηθείς εάν η Βουδαπέστη συνεχίζει να υποστηρίζει τον Επίτροπο Υγείας της Ουγγαρίας, Όλιβερ Βάρχεϊ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι ηγήθηκε της στρατολόγησης κατασκόπων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ όταν εργαζόταν ως διπλωμάτης της ΕΕ, ο Μπαλάζ Όρμπαν είπε ότι ο επίτροπος «κάνει εξαιρετική δουλειά».

«Είναι απλώς... ζητήματα που χρησιμοποιούνται για να παρουσιάσουν την Ουγγαρία ως κάποια χώρα που δεν είναι πιστή στους θεσμούς», πρόσθεσε. «Θέλουμε να είμαστε μέσα. Είμαστε μέρος της λέσχης».

Πηγή: skai.gr

