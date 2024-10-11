Λογαριασμός
Τυφώνας Milton: Συγκλονιστική διάσωση άντρα που παρασύρθηκε στον ωκεανό και επέπλεε πάνω σε έναν καταψύκτη - Βίντεο

Τον ναυαγό εντόπισε ελικόπτερο της ακτοφυλακής στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ στην περιοχή έπνεαν άνεμοι 140χλμ/ώρα και τα κύματα έφταναν ακόμα και τα 7 μέτρα

Τυφώνας Milton: Απίστευτη διάσωση άντρα από τον ωκεανό, πάνω σε καταψύκτη 

Σαν από θαύμα σώθηκε ένας άνδρας που παρασύρθηκε από τις ορμητικές πλημμύρες του τυφώνα Μίλτον (Milton) στην Αγία Πετρούπολη στη Νότια Φλόριντα και εντοπίστηκε να επιπλέει πάνω σε έναν οικιακό καταψύκτη, 50 χλμ από την ακτή. 

Από το πέρασμα του τυφώνα-τέρας, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αν και υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. 

Τον ναυαγό εντόπισε ένα ελικόπτερο διάσωσης στον Κόλπο του Μεξικού, στα ανοικτά του Longboat Key. Άντρας της αμερικανικής ακτοφυλακής κατέβηκε από ελικόπτερο και κολύμπησε προς τον άνδρα, ενώ στην περιοχή έπνεαν άνεμοι 140χλμ/ώρα και τα κύματα έφταναν ακόμα και τα 7 μέτρα. 

Ο άντρας σώθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Τάμπα για ιατρική περίθαλψη.

«Αυτός ο άνδρας επέζησε σε ένα εφιαλτικό σενάριο ακόμη και για τον πιο έμπειρο ναυτικό. Επέζησε χάρη στο σωσίβιο, τον ραδιοφάρο εντοπισμού θέσης έκτακτης ανάγκης και ένα ψυγείο» δήλωσε ο υποπλοίαρχος Dana Grady, της ακτοφυλακής των ΗΠΑ. 

