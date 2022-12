Τύφλα να' χουν οι Βερσαλλίες: Μεγαλοπρέπεια στο επίσημο δείπνο του Μπάιντεν προς τιμήν των Μακρόν (βίντεο - φωτογραφίες)

Το πρώτο επίσημο δείπνο της Προεδρίας Μπάιντεν προς τιμή του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιήθηκε χθες στον λευκό Οίκο, με φοβερή μεγαλοπρέπεια και πολυτέλεια και 338 καλεσμένους.

President Joe Biden rolled out the red carpet for celebrities, lawmakers, and titans of industry at the White House's first state dinner in honor of French President Emmanuel Macron https://t.co/ESCDJAHHGC pic.twitter.com/gDycMhtbwZ