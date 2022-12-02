Τουρκία: Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι της Σαμψούντας - Δείτε βίντεο

Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε πετρελαιοφόρο πλοίο στην περιοχή του Λιμανιού της Σαμψούντας για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η έκρηξη προκάλεσε φωτιά στο δεξαμενόπλοιο, με συνέπεια να σπεύσει μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην περιοχή ήταν ορατή μια στήλη μαύρου καπνού.
Με την επέμβαση των πυροσβεστών η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις τουρκικές αρχές.
🔴#SONDAKİKA | Samsun Limanında henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi,yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevkedildi. #SamsunLimanı pic.twitter.com/ETCB8wdAi8— MAVERA (@maveranews) December 2, 2022
🔴#SONDAKİKA | Samsun Limanında henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi,yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevkedildi. #SamsunLimanı pic.twitter.com/ETCB8wdAi8— MAVERA (@maveranews) December 2, 2022
Samsun Limanı'nda henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi.— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) December 2, 2022
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. pic.twitter.com/pfwRSozSHW
💥 Samsun Limanı'nda henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi.— Haber 7 (@Haber7) December 2, 2022
🚒 Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi https://t.co/0F42OwPRui pic.twitter.com/IZIR6dG8SW
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