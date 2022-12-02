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Τουρκία: Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι της Σαμψούντας - Δείτε βίντεο

Κόσμος
Με την επέμβαση των πυροσβεστών η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε.

Με την επέμβαση των πυροσβεστών η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε.  

Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε πετρελαιοφόρο πλοίο στην περιοχή του Λιμανιού της Σαμψούντας για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η έκρηξη προκάλεσε φωτιά στο δεξαμενόπλοιο, με συνέπεια να σπεύσει μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην περιοχή ήταν ορατή μια στήλη μαύρου καπνού. 

Με την επέμβαση των πυροσβεστών η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις τουρκικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Τουρκία Φωτιά
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