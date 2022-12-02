Τουρκία: Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι της Σαμψούντας - Δείτε βίντεο

Με την επέμβαση των πυροσβεστών η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε.

Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε πετρελαιοφόρο πλοίο στην περιοχή του Λιμανιού της Σαμψούντας για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η έκρηξη προκάλεσε φωτιά στο δεξαμενόπλοιο, με συνέπεια να σπεύσει μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην περιοχή ήταν ορατή μια στήλη μαύρου καπνού.

Με την επέμβαση των πυροσβεστών η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις τουρκικές αρχές.

🔴#SONDAKİKA | Samsun Limanında henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi,yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevkedildi. #SamsunLimanı pic.twitter.com/ETCB8wdAi8 — MAVERA (@maveranews) December 2, 2022

🔴#SONDAKİKA | Samsun Limanında henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi,yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevkedildi. #SamsunLimanı pic.twitter.com/ETCB8wdAi8 — MAVERA (@maveranews) December 2, 2022

Samsun Limanı'nda henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. pic.twitter.com/pfwRSozSHW — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) December 2, 2022

💥 Samsun Limanı'nda henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi.



🚒 Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi https://t.co/0F42OwPRui pic.twitter.com/IZIR6dG8SW — Haber 7 (@Haber7) December 2, 2022

Πηγή: skai.gr

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