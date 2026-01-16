Η Τσεχική Δημοκρατία ετοιμάζεται να προμηθεύσει σύντομα την Ουκρανία με πολεμικά αεροσκάφη που μπορούν να καταρρίψουν εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), είπε σήμερα ο Τσέχος πρόεδρος Πέτρ Πάβελ στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκσι.

Ο Πάβελ δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες, αλλά όπως είχε δηλώσει πριν δύο χρόνια, τα τσεχικής κατασκευής υποηχητικά μαχητικά αεροσκάφη L-159 θα μπορούσαν μεταφερθούν στην Ουκρανία, που πολεμάει την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

«Η Τσεχική Δημοκρατία μπορεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να παράσχει αρκετά μεσαία μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των drones, και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα και με επιτυχία αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Πάβελ σε συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι.

Είπε ότι η Πράγα θα μπορούσε επίσης να προμηθεύσει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, όπως παθητικά ραντάρ.

Ο Πάβελ, πρώην στρατηγός του στρατού και επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας και μιας πρωτοβουλίας υπό την ηγεσία της Τσεχίας που προμηθεύει το Κίεβο με πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από δυτικούς δωρητές.

Η νέα τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις συμφώνησε να συνεχίσει την πρωτοβουλία, αλλά δεσμεύτηκε να μην παράσχει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ο τσεχικός στρατός διαθέτει 24 αεροσκάφη L-159, μονοθέσια και διθέσια, που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων. Τα κύρια μαχητικά αεροσκάφη του είναι 14 σουηδικά Saab JAS-39 Gripen, αλλά έχει παραγγείλει 24 αμερικανικά μαχητικά F-35 για παράδοση μετά το 2030.

Ή Τσεχική Δημοκρατία υπό την προηγούμενη κυβέρνηση έδωσε στην Ουκρανία βαρύ εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης και ελικοπτέρων από τα αποθέματα του στρατού και έλαβε αποζημιώσεις από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ καθώς επανεξοπλίζονται με δυτικά όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.