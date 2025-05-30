Τραμπ: Ζελένσκι και Πούτιν είναι ξεροκέφαλοι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ξεροκέφαλους» τόσο τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και τον Ουκρανό ομόλογό του, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που εκείνος προσπαθεί να διαπραγματευθεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο αν πιστεύει ότι ο Πούτιν είναι «ξεροκέφαλος», ο Τραμπ απάντησε ότι αιφνιδιάστηκε και απογοητεύτηκε από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία ενώ εκείνος προσπαθεί να διαπραγματευτεί μια κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

