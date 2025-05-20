Η Γερουσία ενέκρινε χθες, Δευτέρα τον διορισμό του 71χρονου κτηματομεσίτη Τζάρεντ Κούσνερ και συμπέθερο του Ντόναλντ Τραμπ, ως πρεσβευτή στη Γαλλία σε μια περίοδο που οι σχέσεις του μεταξύ των δύο παραδοσιακών συμμάχων, καθώς και μεταξύ των ΗΠΑ και της υπόλοιπης Ευρώπης, είναι τεταμένη λόγω των εμπορικών πολιτικών του Τραμπ και του ρόλου των ΗΠΑ στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο Τσαρλς Κούσνερ ωστόσο είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αμερικανικές Αρχές καθώς είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης σε ομοσπονδιακή φυλακή, μετά την καταδίκη του το 2004 για φορολογική απάτη. Το παρελθόν του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και «εγκληματικό» με τον ίδιο να παραδέχεται ότι έκανε ένα «πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό λάθος και πλήρωσα πολύ βαρύ τίμημα για αυτό το λάθος».

Ο Κούσνερ καταδικάστηκε το 2005 σε δύο χρόνια φυλάκιση αφού δήλωσε ένοχος για 18 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της φοροδιαφυγής και της παραποίησης μαρτύρων. Ήταν η υψηλότερη ποινή που μπορούσε να λάβει βάσει συμφωνίας παραδοχής, αλλά μικρότερη από αυτήν που είχε ζητήσει ο Κρις Κρίστι, ο τότε εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ και αργότερα κυβερνήτης και υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία. Ο Κρίστι το χαρακτήρισε «ένα από τα πιο αποτρόπαια, αηδιαστικά εγκλήματα» που έχει διώξει ποτέ ως εισαγγελέας των ΗΠΑ.

Ο Κούσνερ συμφώνησε επίσης να πληρώσει το ποσό των 508.900 δολαρίων στην Επιτροπή Εμπορίου και Εκδόσεων (FEC) για παραβίαση των κανονισμών εισφορών, μη λαμβάνοντας έγκριση από τους συνεργάτες στους οποίους πιστώθηκαν περισσότερα από 500.000 δολάρια σε εισφορές.

Παράλληλα, ο «μεγαλοφυής» επιχειρηματίας, όπως τον έχει χαρακτηρίσει ο Τραμπ είχε ομολογήσει ότι προσέλαβε ιερόδουλη για να σαγηνεύσει τον άντρα της αδερφής του, που συνεργαζόταν με έρευνα των αρχών για την παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών, και κατόπιν έστειλε στην αδελφή του το βίντεο που είχε φροντίσει να μαγνητοσκοπηθεί κατά τη συνεύρεση αυτή, ώστε να την αναγκάσει να μην καταθέσει εναντίον του.

Ο Κούσνερ είναι ο ιδρυτής της εταιρείας ακινήτων Kushner Companies, και ο γιος του, Τζάρεντ, είναι πρώην ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη μεγαλύτερη κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα. Όταν το 2020 ο Τραμπ του απένεμε χάρη δικαιολόγησε την απόφασή του όπως είπε λόγω του φιλανθρωπικού έργου του Κούσνερ.

Πηγή: skai.gr

