Η αστυνομία στην Κύπρο συνέλαβε την Πέμπτη οκτώ άτομα με την κατηγορία ότι συμμετείχαν στη συγκέντρωση κεφαλαίων, τα οποία προορίζονταν για τρομοκρατική ομάδα σε τρίτη χώρα, ανέφεραν οι αρχές.

Οι ύποπτοι, επτά άνδρες και μια γυναίκα, όλοι από τη Συρία, συνελήφθησαν σε πρωινές επιδρομές της αστυνομίας στις πόλεις της Λεμεσού και της Πάφου. Δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν οι ίδιοι επιθέσεις και η αστυνομία αρνήθηκε να κατονομάσει την ομάδα ή τον τόπο της έδρα της.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως πληροφορία ότι αυτά τα άτομα σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση στην Κύπρο. Είναι καθαρά (σχετικά με) θέματα χρηματοδότησης συγκεκριμένης τρομοκρατικής ομάδας με έδρα σε τρίτη χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Χρήστος Ανδρέου στο τηλεοπτικό κανάλι της Κύπρου ΑΝΤ1.

Ένα θέμα που ελέγχεται είναι εάν συγκεντρώθηκαν κεφάλαια από την εμπορία παράνομων ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, είπε.

