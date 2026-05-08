Οι εταιρείες που βγάζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο στο Ιράν

Ενώ τα νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο αναστενάζουν από το οικονομικό βάρος που επωμίζονται λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, κάποιες εταιρείες αποκομίζουν τεράστια κέρδη.

Και ενώ κάποιοι έχουν φτάσει στα όριά τους, άλλοι - των οποίων οι βασικές δραστηριότητες γίνονται πιο κερδοφόρες σε περίοδο πολέμου ή που επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές της ενέργειας - καταγράφουν κέρδη-ρεκόρ.

Ποιοι κλάδοι και εταιρείες αποκομίζουν δισεκατομμύρια όσο συνεχίζεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

1. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η μεγαλύτερη οικονομική επίπτωση του πολέμου μέχρι στιγμής ήταν η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας. Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταφέρεται μέσω των Στενών του Ορμούζ, όμως αυτές οι μεταφορές ουσιαστικά σταμάτησαν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το αποτέλεσμα ήταν έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας, από τις οποίες επωφελήθηκαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες του κόσμου.

Οι βασικοί ωφελημένοι ήταν οι ευρωπαϊκοί πετρελαϊκοί κολοσσοί, οι οποίοι διαθέτουν εμπορικά τμήματα συναλλαγών και έτσι μπόρεσαν να κερδίσουν από τις απότομες μεταβολές των τιμών που αύξησαν τα κέρδη τους.

Τα κέρδη της BP υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 3,2 δισ. δολάρια για τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, έπειτα από αυτό που η ίδια χαρακτήρισε «εξαιρετική» απόδοση του εμπορικού της τμήματος.

Η Shell επίσης ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών, όταν ανακοίνωσε αύξηση των κερδών της στο πρώτο τρίμηνο στα 6,92 δισ. δολάρια.

Ο διεθνής κολοσσός TotalEnergies είδε τα κέρδη της να αυξάνονται σχεδόν κατά ένα τρίτο, φτάνοντας τα 5,4 δισ. δολάρια το α' τρίμηνο του 2026, λόγω της αστάθειας στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας.

Οι αμερικανικοί γίγαντες ExxonMobil και Chevron είδαν τα κέρδη τους να μειώνονται σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, εξαιτίας των προβλημάτων εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, και οι δύο ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών και αναμένουν περαιτέρω αύξηση των κερδών τους όσο προχωρά η χρονιά, καθώς η τιμή του πετρελαίου παραμένει σημαντικά υψηλότερη από ό,τι όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

2. Μεγάλες τράπεζες

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες είδαν επίσης τα κέρδη τους να ενισχύονται κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Το εμπορικό τμήμα της JP Morgan κατέγραψε έσοδα-ρεκόρ ύψους 11,6 δισ. δολαρίων στους τρεις πρώτους μήνες του 2026, συμβάλλοντας ώστε η τράπεζα να πετύχει το δεύτερο μεγαλύτερο τριμηνιαίο κέρδος στην ιστορία της.

Στο σύνολο των υπόλοιπων τραπεζών των λεγόμενων «Big Six», στις οποίες περιλαμβάνονται εκτός από την JP Morgan οι Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs και Wells Fargo, τα κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Συνολικά, οι τράπεζες ανακοίνωσαν κέρδη 47,7 δισ. δολαρίων για τους πρώτους τρεις μήνες του 2026.

Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street ενισχύθηκαν από την αυξημένη ζήτηση για συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να εγκαταλείψουν πιο ριψοκίνδυνες μετοχές και ομόλογα και να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλέστερα.

Οι όγκοι συναλλαγών αυξήθηκαν επίσης επειδή πολλοί επενδυτές προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

3. Αμυντική βιομηχανία

Ένας από τους πιο ωφελημένους σε κάθε σύγκρουση είναι ο αμυντικός τομέας, σύμφωνα με την Έμιλι Σάουιτς, ανώτερη αναλύτρια της RSM UK: «Η σύγκρουση ανέδειξε τα κενά στις δυνατότητες αεράμυνας, επιταχύνοντας τις επενδύσεις στην αντιπυραυλική άμυνα, στα συστήματα αντιμετώπισης drones και στον στρατιωτικό εξοπλισμό σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ» δήλωσε στο BBC.

Εκτός από το ότι υπογραμμίζει τη σημασία των αμυντικών εταιρειών, ο πόλεμος δημιουργεί επίσης την ανάγκη για αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων από τις κυβερνήσεις, αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση.

Η BAE Systems, η οποία κατασκευάζει μεταξύ άλλων εξαρτήματα για τα F-35, ανέφερε σε εμπορική ενημέρωση την Πέμπτη ότι αναμένει ισχυρή αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στα κέρδη της φέτος.

Η εταιρεία επικαλέστηκε τις αυξανόμενες «απειλές για την ασφάλεια» παγκοσμίως, οι οποίες ωθούν τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους, δημιουργώντας έτσι ένα «ευνοϊκό περιβάλλον» για την ίδια.

Οι Lockheed Martin, Boeing και Northrop Grumman - τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο - ανακοίνωσαν η καθεμία ιστορικά υψηλά ανεκτέλεστα υπόλοιπα παραγγελιών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ωστόσο, οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών, που είχαν σημειώσει μεγάλη άνοδο τα τελευταία χρόνια, υποχώρησαν από τα μέσα Μαρτίου, λόγω φόβων ότι ο κλάδος είναι υπερτιμημένος.

4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η σύγκρουση ανέδειξε επίσης την ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, δήλωσε η Στρίτερ.

Αυτό έχει «εκτοξεύσει το ενδιαφέρον για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει προωθήσει το σύνθημα «drill, baby, drill», ενθαρρύνοντας μεγαλύτερη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Η Στρίτερ τόνισε ότι ο πόλεμος έχει καταστήσει τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ολοένα και πιο σημαντικές για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα απέναντι σε κρίσεις.

Μία από τις εταιρείες που έχουν ωφεληθεί είναι η NextEra Energy με έδρα τη Φλόριντα, της οποίας η μετοχή έχει αυξηθεί κατά 17% από την αρχή της χρονιάς, καθώς οι επενδυτές στηρίζουν μαζικά την αποστολή της.

Οι δανέζικοι κολοσσοί αιολικής ενέργειας Vestas και Orsted ανακοίνωσαν επίσης εκρηκτική αύξηση κερδών, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες του πολέμου με το Ιράν ενισχύουν και τις εταιρείες ανανεώσιμης ενέργειας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Octopus Energy δήλωσε πρόσφατα στο BBC ότι ο πόλεμος προκάλεσε «τεράστιο σοκ» στις πωλήσεις ηλιακών πάνελ και αντλιών θερμότητας, με τις πωλήσεις φωτοβολταϊκών να αυξάνονται κατά 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η άνοδος στις τιμές της βενζίνης αύξησε επίσης τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, με τους Κινέζους κατασκευαστές ειδικότερα να αξιοποιούν στο έπακρο την ευκαιρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.