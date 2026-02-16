Αθώα παιχνίδια ή λάθος κίνηση; Viral βίντεο με τον Τζόρνταν και ένα παιδί στο Daytona 500 που δίχασε τα social media

Ο Μάικλ Τζόρνταν δίχασε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον τρόπο που πανηγύρισε την ιστορική νίκη της ομάδας του στο Daytona 500. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Daily Mail, ο θρύλος του NBA βρισκόταν στο βάθρο, γιορτάζοντας τη μεγαλύτερη επιτυχία της ομάδας του στο NASCAR, όταν σημειώθηκε το περιστατικό με τον εξάχρονο γιο του οδηγού Tyler Reddick, τον Beau.

Η κάμερα κατέγραψε τον Τζόρνταν να πιάνει το μικρό παιδί χαμηλά στη μέση, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.

What the hell is Michael Jordan doing to that kid??? 😳 #Daytona500 pic.twitter.com/xgDCP6H4HW — The Yard Dog (@RandomHeroWX) February 15, 2026

Επικριτές αναρωτήθηκαν γιατί προέβη σε αυτή την κίνηση, ωστόσο οι υποστηρικτές του Τζόρνταν εκτιμούν ότι προσπαθούσε απλώς να απομακρύνει ένα κομμάτι πάγου που είχε πέσει μέσα στη μπλούζα του μικρού Beau κατά τη διάρκεια των ξέφρενων πανηγυρισμών.

Το σχετικό βίντεο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να σπεύδουν να επικρίνουν τις ενέργειες του Τζόρνταν.

Ένας χρήστης στα κοινωνικά δίκτυα έγραψε: «Δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε ένα σενάριο στο οποίο αυτό είναι κάτι το αποδεκτό. Ούτε ένα».

Ένας άλλος σχολίασε: «Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν είναι σωστό, ακόμα κι αν είσαι σταρ. Το παιδί φαινόταν ότι ένιωθε άβολα».

Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ήταν πολύ ανάρμοστη συμπεριφορά από τον Μάικλ Τζόρνταν».

«Μου φαίνεται πολύ ανάρμοστο», είπε ένας άλλος.

Ένας πέμπτος χρήστης σχολίασε: «Δεν παίζεις έτσι με ένα παιδί».

Άλλοι όμως έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Τζόρνταν, με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και podcaster «Bubba the Love Sponge» να σχολιάζει: «Η κίνηση του Μάικλ Τζόρνταν να αγγίξει τη ζώνη του γιου του Tyler Reddick έγινε γρήγορα viral. Αλλά αν κοιτάξεις προσεκτικά, μπορείς να δεις κομμάτια πάγου κολλημένα στην πλάτη του παιδιού. Με την πρώτη ματιά φαίνεται άσχημο. Με τη δεύτερη ματιά μοιάζει σαν κάποιος να βοηθάει ένα παιδί που είχε πάγο χωμένο στη μπλούζα του».

Ένας άλλος απάντησε: «Απλά παίζει με το παιδί. Οι άνθρωποι ψάχνουν για πράγματα που δεν υπάρχουν!».

«Ελάτε τώρα! Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα παιχνίδι με το παιδί... γιατί να κάνουμε θέμα από το τίποτα;», δήλωσε ένας άλλος.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Πιθανότατα είναι σαν μέλος της οικογένειάς τους. Αστειεύεται και διασκεδάζει. Αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο».

