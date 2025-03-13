Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Κωνσταντίνο Κόμπο, ο οποίος συμμετείχε νωρίτερα στις εργασίες της τριμερούς συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Ο κ. Κόμπος μετέφερε τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς και ολόκληρου του κυπριακού λαού προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ανάληψη των καθηκόντων του. Παράλληλα, απηύθυνε, εκ μέρους του κ. Χριστοδουλίδη, πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως επισκεφθεί την Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχθηκε την πρόσκληση, υπογραμμίζοντας τους διαχρονικούς αδελφικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.

Εν συνεχεία, ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, εν όψει της επικείμενης Πενταμερούς Διάσκεψης της Γενεύης. Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώθηκε εκ νέου η αταλάντευτη προσήλωση Ελλάδος και Κύπρου στην επίτευξη μιας αμοιβαίας αποδεκτής, δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του Κυπριακού, εντός του πλαισίου των Αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.