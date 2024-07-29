Ο σέρφερ, του οποίου το κομμένο πόδι ξεβράστηκε σε παραλία της Αυστραλίας αφού του επιτέθηκε καρχαρίας, επιβεβαίωσε ότι το άκρο του δεν ήταν εφικτό να επανασυγκολληθεί.

Ο Kai McKenzie, έκανε σερφ κοντά στο Port Macquarie στη Νέα Νότια Ουαλία (NSW) την περασμένη Τρίτη, όταν του επιτέθηκε όπως περιγράφει «ο μεγαλύτερος καρχαρίας που έχω δει ποτέ».

Ο 23χρονος κατάφερε μέσω κύματος να βγει στην ακτή, όπου τον βοήθησε ένας περαστικός που έκανε ένα αυτοσχέδιο τουρνικέ για να σταματήσει την αιμορραγία.

Το πόδι του ξεπλύθηκε λίγο αργότερα και τοποθετήθηκε στον πάγο από τους ντόπιους, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου μια ιατρική ομάδα ήλπιζε ότι η χειρουργική επέμβαση θα μπορούσε να το σώσει.

Αλλά τη Δευτέρα, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την επίθεση, ο κ. McKenzie δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του στο νοσοκομείο συνοδευόμενη από σχετική ενημέρωση .

«Βλέπετε κάτι που λείπει; Χαχαχ», ήταν η λεζάντα της ανάρτησης.

Αναφέροντας λεπτομερώς την «επίθεση του τρελού καρχαρία», σε προηγούμενη ανάρτησή του στο Instagram είπε ότι η «έκρηξη» της δημόσιας υποστήριξης «σημαίνει τον απόλυτο κόσμο».

«Το να είμαι εδώ… να μπορώ να κρατήσω την όμορφη Εύα μου και την οικογένειά μου είναι τα πάντα για μένα», έγραψε.

Ευχαρίστησε επίσης το κοινό για τις δωρεές που έχουν κατακλύσει σε μια σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για να τον βοηθήσει με ιατρικούς λογαριασμούς, η οποία έχει λάβει πάνω από 165.000 $ Αυστραλίας (108.000 $, 84.000 £).

«Θα επιστρέψω σε αυτά τα νερά σε ελάχιστο χρόνο!» πρόσθεσε ο ίδιος.

Ένας εκπρόσωπος της τοπικής υγειονομικής περιφέρειας όπου ο κ. McKenzie λαμβάνει θεραπεία δεν σχολίασε εάν είχε επιχειρηθεί χειρουργική επέμβαση επανασύνδεσης, επικαλούμενος το απόρρητο των ασθενών.

Οι Αρχές λένε ότι ο κ. McKenzie - ο οποίος είναι σέρφερ - δαγκώθηκε από έναν μεγάλο λευκό καρχαρία μήκους 3 μέτρων και οφείλει τη ζωή του σε έναν αστυνομικό που δεν ήταν υπηρεσία, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα λουρί σκύλου για να φτιάξει ένα τουρνικέ για το τραυματισμένο πόδι.

Ο κ. McKenzie μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, προτού μεταφερθεί σε κέντρο τραυμάτων στο Newcastle, περίπου 200 χιλιόμετρα (124 μίλια) μακριά.

Ο δεινός σέρφερ είχε μόλις πρόσφατα επιστρέψει στο νερό αφού υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα που τον είχε αναγκάσει να είναι εκτός από το άθλημα.

Σε μια δήλωση την Πέμπτη, η οικογένεια McKenzie ευχαρίστησε όλο το «ιατρικό προσωπικό... παρευρισκόμενους και πρώτους ανταποκριτές» που βοήθησαν για να σώσουν τη ζωή του σέρφερ.

Σημειώνεται πώς ενώ η Αυστραλία έχει περισσότερες επιθέσεις καρχαριών από οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός από τις ΗΠΑ, οι θανατηφόρες επιθέσεις παραμένουν σχετικά σπάνιες.

Με πληροφορίες από BBC News

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.