Αναστάτωση επικράτησε στην πτήση 2477 της United Airlines όταν κατά τη διάρκεια μέλη του πληρώματος άρχισαν να κάνουν εμετούς και οι επιβάτες να ζητούν μάσκες.

Η πτήση ξεκίνησε από το Χιούστον την Κυριακή το πρωί και είχε προορισμό τη Βοστώνη αλλά αναγκάστηκε να προσγειωθεί νωρίς στην Ουάσιγκτον, ώστε το αεροπλάνο να υποβληθεί σε «βιολογικό καθαρισμό» αφού ένας επιβάτης αρρώστησε, είπε η United στην The Post.

Η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή που τα μέλη του πληρώματος και οι άλλοι επιβαίνοντες άρχισαν να αρρωσταίνουν και οι ίδιοι, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να ζητήσουν εκτροπή του δρομολογίου.

«Μίλησα με το πλήρωμα και φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα εκεί πίσω. Το πλήρωμα κάνει εμετό και οι επιβάτες τριγύρω ζητούν μάσκες», ακούστηκε να λέει ένα μέλος του πληρώματος από τον ασύρματο.

«Υπάρχει βιολογικός κίνδυνος, γι΄αυτό νομίζω ότι πρέπει να προσγειωθούμε το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον Ντάλες, όπου κανένας από τους 155 επιβάτες του αεροπλάνου ή τα έξι μέλη του πληρώματος δε χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.

«Το αεροσκάφος αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε βαθύ καθαρισμό και εργαζόμαστε για να μεταφέρουμε τους επιβάτες στη Βοστώνη σύντομα», δήλωσε η αεροπορική εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

