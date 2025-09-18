Ένα απρόσμενο και ασυνήθιστο περιστατικό αντιμετώπισε η αποστολή της Μονακό πριν από το ταξίδι της για τον αγώνα Champions League απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη.

Μόλις οι παίκτες επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στο σύστημα κλιματισμού, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία μέσα στην καμπίνα να ανέβει σημαντικά. Μην μπορώντας να αντέξουν τη ζέστη άρχισαν να βγάζουν τα ρούχα τους με αποτέλεσμα να μείνουν στο τέλος με τα εσώρουχα.

♨️ AS Monaco's flight to Bruges for their Champions League opener has been canceled due to an air conditioning issue. Players disembarked the plane in their underpants.

Τα στιγμιότυπα δεν θα μπορούσαν να μην καταγραφούν από τους παίκτες τα οποία και μοιράστηκαν στα social media. Ωστόσο, σύντομα κατέβηκαν…

Πάντως, αρκετοί χρήστες των social media πρόλαβαν να τα αποθηκεύσουν και να τα «μοιράσουν».

🚨 UNBELIEVABLE! AS Monaco’s flight was canceled due to an air conditioning issue ❌😳✈️

Καθώς περίμεναν να αποκατασταθεί η βλάβη οι παίκτες κατέβηκαν στον αεροδιάδρομο για να πάρουν καθαρό αέρα. Τελικά, η πτήση αναβλήθηκε και η ομάδα αναχώρησε το πρωί της Πέμπτης.

