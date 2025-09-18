Λογαριασμός
Τα πέταξαν όλα και έμειναν με τα... εσώρουχα οι παίκτες της Μονακό λόγω βλάβης στο αεροσκάφος (Βίντεο)

Μόλις οι παίκτες επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στο σύστημα κλιματισμού, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία μέσα στην καμπίνα να ανέβει

Μόνακο

Ένα απρόσμενο και ασυνήθιστο περιστατικό αντιμετώπισε  η αποστολή της Μονακό πριν από το ταξίδι της για τον αγώνα Champions League απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη.

Μόλις οι παίκτες επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στο σύστημα κλιματισμού, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία μέσα στην καμπίνα να ανέβει σημαντικά. Μην μπορώντας να αντέξουν τη ζέστη άρχισαν να βγάζουν τα ρούχα τους με αποτέλεσμα να μείνουν στο τέλος με τα εσώρουχα.

Τα στιγμιότυπα δεν θα μπορούσαν να μην καταγραφούν από τους παίκτες τα οποία και μοιράστηκαν στα social media. Ωστόσο, σύντομα κατέβηκαν…

Πάντως, αρκετοί χρήστες των social media πρόλαβαν να τα αποθηκεύσουν και να τα «μοιράσουν».

Καθώς περίμεναν να αποκατασταθεί η βλάβη οι παίκτες κατέβηκαν στον αεροδιάδρομο για να πάρουν καθαρό αέρα. Τελικά, η πτήση αναβλήθηκε και η ομάδα αναχώρησε το πρωί της Πέμπτης. 

