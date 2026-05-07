Τρεις γυναίκες, συγγενείς τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους που επέστρεψαν από τη Συρία συνελήφθησαν μόλις έφτασαν στην Αυστραλία, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Οι γυναίκες είναι υπήκοοι Αυστραλίας και έφτασαν σήμερα στη χώρα, στα αεροδρόμια του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης, συνοδευόμενες από τα παιδιά τους.

Αυτές οι γυναίκες, ηλικίας 31, 32 και 53 ετών, που διέμεναν επί χρόνια στον καταυλισμό Ροζ της Συρίας, έχουν τεθεί υπό κράτηση, επεσήμανε η αστυνομία.

Μία τέταρτη γυναίκα που επίσης επέστρεψε από τη Συρία δεν συνελήφθη.

Η αστυνομία της Αυστραλίας διευκρίνισε ότι κάποιες από τις γυναίκες κατηγορούνται βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, κυρίως επειδή μετέβησαν σε απαγορευμένη περιοχή και για εμπλοκή σε εμπορία σκλάβων.

Χθες Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας Τόνι Μπερκ τόνισε: «Η κυβέρνηση δεν θα προσφέρει καμία βοήθεια σε αυτά τα πρόσωπα».

«Έλαβαν μια εξωφρενική και επαίσχυντη απόφαση. Εάν ένα ή περισσότερα από αυτά τα άτομα καταφέρουν να επιστρέψουν στην Αυστραλία, και εφόσον έχουν διαπράξει εγκλήματα, θα πρέπει να περιμένουν ότι θα αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου, χωρίς καμία εξαίρεση», υπογράμμισε ο Μπερκ.

Στο μεταξύ η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει απαγορεύσει σε μία άλλη γυναίκα που επίσης ζει στον καταυλισμό Ροζ να επιστρέψει στην Αυστραλία.

Περίπου 2.000 αλλοδαπές γυναίκες και παιδιά εξακολουθούν να ζουν στον καταυλισμό Ροζ, εκτοπισμένοι μετά την κατάρρευση του Ισλαμικού Κράτους τον Μάρτιο του 2019, δήλωσαν Σύροι αξιωματούχοι τον περασμένο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

