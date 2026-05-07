Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι λαμβάνονται επιπλέον μέτρα ασφαλείας για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε περίπτωση ουκρανικής επίθεσης στους εορτασμούς της 9ης Μαΐου που σηματοδοτούν την επέτειο της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.



«Γνωρίζετε ότι την παραμονή των μεγάλων εορτών, και, φυσικά, ίσως το πιο σημαντικό, της Ημέρας της Νίκης στη χώρα μας, λαμβάνονται πάντα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας από τις αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.



Είπε ότι αυτό ήταν απαραίτητο φέτος λόγω αυτού που αποκάλεσε «τρομοκρατική απειλή» από την Ουκρανία.



Ερωτηθείς εάν η ασφάλεια του ίδιου του Πούτιν ενισχύεται για τον ίδιο λόγο, ο Πεσκόφ απάντησε: «Φυσικά».

Ειρωνείες Πεσκόφ για το ενδεχόμενο απόπειρας δολοφονίας του Πούτιν

Ωστόσο, διέψευσε ρεπορτάζ του CNN και άλλων δυτικών μέσων ενημέρωσης, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, που ανέφεραν ότι το Κρεμλίνο είχε αυξήσει σημαντικά την ασφάλεια γύρω από τον

Πούτιν λόγω φόβων για πραξικόπημα ή απόπειρα δολοφονίας.



«Έχω μια ερώτηση για εσάς. Τι είναι οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών; Δεν γνωρίζω την ύπαρξη τέτοιου πράγματος», δήλωσε δηκτικά ο Πεσκόφ.



Η Ρωσία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει σε τυχόν ουκρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Σαββάτου με μια μαζική πυραυλική επίθεση στο κέντρο του Κιέβου. Έχει ανακοινώσει εκεχειρία για τις 8 και 9 Μαΐου, δηλαδή από απόψε τα μεσάνυχτα ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας,



Η εκεχειρία δεν συμφωνήθηκε με το Κίεβο, το οποίο κήρυξε δική του διήμερη εκεχειρία που ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της Τρίτης έως την Τετάρτη.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Ρωσία δεν ανταποκρίθηκε στις μακροχρόνιες εκκλήσεις του Κιέβου για μόνιμη εκεχειρία, προσθέτοντας ότι «η ανθρώπινη ζωή είναι ασύγκριτα πιο πολύτιμη από τον "εορτασμό" οποιασδήποτε επετείου».

