Η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε την έρευνα για επιζώντες στη θάλασσα μετά το αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε κομβόι τριών σκαφών ύποπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι στο πρώτο πλήγμα, εναντίον του προπορευόμενου ταχύπλοου, ενώ αυτοί που βρίσκονταν σε άλλα δύο «πήδησαν στη θάλασσα και απομακρύνθηκαν» προτού «τα επόμενα πλήγματα βυθίσουν τα αντίστοιχα σκάφη» τους.

«Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ συντόνισε πάνω από 65 ώρες προσπαθειών έρευνας οι οποίες κάλυψαν περισσότερα από 1.090 ναυτικά μίλια σε ευνοϊκές συνθήκες ορατότητας, χωρίς να βρεθούν επιζώντες ούτε συντρίμμια», ανέφερε σε δήλωσή της.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, η αμερικανική στρατιωτική Νότια Διοίκηση είχε ανακοινώσει πως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον δύο σκαφών, αλλά δεν είχε αναφέρει την τοποθεσία.

Εν τω μεταξύ, ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο υπέδειξε χθες Παρασκευή τομέα όπου θα μπορούσαν να βρεθούν επιζήσαντες ταχύπλοων που βομβαρδίστηκαν από τον στρατό των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό λόγω υποψιών πως μετέφεραν ναρκωτικά.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος τόνισε πως το πολεμικό ναυτικό της Κολομβίας είναι «διατεθειμένο να συνεργαστεί» για να βρεθούν τυχόν επιζώντες και παρότρυνε «όλες τις κυβερνήσεις της περιοχής» να συμμετάσχουν σε εγχείρημα για αυτό.

Resulta que muchas lanchas atacadas con misiles, como está pasando en las incautaciones.que hacemos en Colombia o, con ayuda nuestra fuera de Colombia, no llevaban cocaína sino cannabis.



Problema paradójico: en EEUU, en muchísimas partes es legal. Y el Congreso de Colombia no… https://t.co/EJb6yxZKat — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 30, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.