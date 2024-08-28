Ισραήλ: Τι ζήτησε από τον Νετανιάχου ο διασωθείς όμηρος Φαρχάν αλ Καντί

Ο διασωθείς όμηρος Φαρχάν αλ Καντί δήλωσε στα ισραηλινά ΜΜΕ ότι ελπίζει και προσεύχεται ότι το ζήτημα των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα για περισσότερους από 10 μήνες θα επιλυθεί σύντομα, προσθέτοντας ότι προέτρεψε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου όταν μίλησαν την Τρίτη αμέσως μετά τη διάσωσή του να «δώσει ένα τέλος στο θέμα».



Μιλώντας σε δημοσιογράφους σε μια σκηνή που έστησαν οι συγγενείς του κοντά στο σπίτι του κοντά στο Ραχάτ, ο αλ Κάντι σημείωσε ότι «αισθάνεται 100%» και «απολαμβάνω κάθε λεπτό που περνάω στο φως. Ήμουν στο σκοτάδι για τόσο καιρό… Απολαμβάνω κάθε λεπτό οικογένειας».

Body cam footage from the moment Qaid Farhan Alkadi was rescued by IDF troops: pic.twitter.com/YTK3DavEOw August 27, 2024

Αλλά ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι «δεν αισθάνομαι ότι είναι σωστό να είμαι ευτυχισμένος. Δεν νιώθω ότι είναι σωστό για την οικογένειά μου και για εμένα να είμαι ευτυχισμένος. Υπάρχουν άνθρωποι που κρατούνται, εδώ κι εκεί. Ο καθένας από αυτούς - ανεξάρτητα από το αν είναι Άραβες ή Εβραίοι - έχουν μια οικογένεια που τον περιμένει. Θέλουν επίσης να γιορτάσουν».



Και πρόσθεσε: «Ελπίζω λοιπόν, προσεύχομαι, ότι θα μπει ένα τέλος σε αυτό το πράγμα. Το είπα και στον Μπίμπι Νετανιάχου χθες: Δώσε ένα τέλος. Είναι πολύ δύσκολο για όλους αυτούς. Είτε είναι Άραβας, Εβραίοι ή δεν ξέρω τι…»

«Το μέρος που ήμουν, δεν το εύχομαι σε κανέναν. Κάντε λοιπόν τα πάντα — διαδηλώσεις, τα πάντα — για να γυρίσετε τον κόσμο σπίτι του» υπογράμμισε ο αλ Καντί.

🚁WATCH the first moments of rescued hostage Qaid Farhan Alkadi back on Israeli soil on his way to reunite with his family after 326 days in Hamas captivity. pic.twitter.com/XH0F6Qb8SV — Israel Defense Forces (@IDF) August 27, 2024





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.