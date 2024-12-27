Συρία: «Άνοιγμα» στο Ισραήλ από τους αντάρτες; Θέλουμε συνύπαρξη 

«Άνοιγμα» στο Ισραήλ από τους τζιχαντιστές της Συρίας; Σε μια συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο NPR, που λέγεται ότι έγινε για λογαριασμό του Σύρου ηγέτη Αχμέντ αλ Σάρα, (ευρύτερα γνωστού ως Μοχάμεντ αλ Γκολάνι), ο κυβερνήτης της Δαμασκού δήλωσε ότι η νεοσυσταθείσα κυβέρνηση θέλει να έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ.



Ο Μάχερ Μαρουάν είπε ότι ο αρχικός φόβος του Ισραήλ μετά την πτώση του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ήταν «φυσιολογικός».

«Το Ισραήλ μπορεί να ένιωσε φόβο», λέει. «Έτσι προχώρησε λίγο, βομβάρδισε λίγο κ.λπ.».«Δεν φοβόμαστε το Ισραήλ και το πρόβλημά μας δεν είναι με το Ισραήλ», τόνισε. «Υπάρχει ένας λαός που θέλει συνύπαρξη. Θέλουν ειρήνη. Δεν θέλουν διαφωνίες» σημείωσε για τους Σύρους.«Θέλουμε ειρήνη και δεν μπορούμε να είμαστε αντίπαλοι του Ισραήλ ή αντίπαλοι κανενός», επισήμανε.

