Οι έφηβοι σήμερα σκρολάρουν πολλές ώρες στο διαδίκτυο, στο YouTube, το TikTok, το Instagram ή το Snapchat. Έρευνα του Pew Research Center, που δημοσιεύθηκε στις 12 Δεκεμβρίου, αναφέρει πως σχεδόν οι μισοί από τους νέους 13 έως 17 ετών βρίσκονται στο διαδίκτυο -σχεδόν- συνεχώς.

9 στους 10 εφήβους λένε ότι χρησιμοποιούν το YouTube, ενώ περίπου 6 στους 10 εφήβους λένε ότι χρησιμοποιούν το TikTok και το Instagram και το 55% χρησιμοποιεί το Snapchat, σύμφωνα με την έρευνα. Περίπου το 32% χρησιμοποιεί το Facebook, ενώ το 23% χρησιμοποιεί το WhatsApp.

Ανεξάρτητα από την πλατφόρμα, αν τα παιδιά είναι συνεχώς online, δεν έχουν αρκετό χρόνο για να κάνουν άλλα σημαντικά πράγματα, προειδοποιούν οι ειδικοί. Και αυτό που κάνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι κακό για τη σωματική ή ψυχική τους υγεία.

Ειδικά αυτή την περίοδο των διακοπών, πολλοί γονείς ίσως ανησυχούν για την υπερέκθεση των εφήβων στις οθόνες. Ειδικοί δίνουν στο CNN κάποιες συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό.

Πόσες ώρες πρέπει να περνάνε στο κινητό τους τα παιδιά;

Δεν υπάρχει μια απλή απάντηση στο πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώνουν τα παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά εξαρτώνται από το τι κάνουν στα social media.

«Τα παιδιά που ακολουθούν τα feeds για 5 ώρες την ημέρα για να διαβάσουν για τα τρέχοντα γεγονότα και να στείλουν μηνύματα στους φίλους τους, σίγουρα διατρέχουν πολύ μικρότερο κίνδυνο από ένα παιδί που είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο έστω και για 10 λεπτά σε απαγορευμένο περιεχόμενο, το οποίο κρύβει από τους γονείς του», αναφέρει ο Dr. Mitch Prinstein, επικεφαλής ψυχολογίας της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Για να καταλάβουν πόσος χρόνος είναι κατάλληλος για τα παιδιά τους, οι γονείς θα πρέπει να εξετάσουν τι κάνουν οι έφηβοι τους σε αυτές τις πλατφόρμες, αναφέρει και η Melissa Greenberg, κλινική ψυχολόγος στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας Princeton στο Νιου Τζέρσεϊ.

Για να μάθετε περισσότερα, ρωτήστε τους πώς αισθάνονται όταν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ελέγχουν ψυχαναγκαστικά τα social media για να δουν πώς ανταποκρίνονται οι άλλοι (στις αναρτήσεις τους), πόσα likes ή σχόλια παίρνουν; Συμβάλλει αυτό στο να αισθάνονται αρνητικά για τον εαυτό τους;», λέει η ειδικός. Επίσης, «ο έφηβός σας κάνει doomscrolling, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τους άλλους;», διερωτάται.

Με βάση τις απαντήσεις που θα δώσουν τα παιδιά, μπορούν οι γονείς να καθορίσουν χρονικά όρια.

Τι άλλο μπορούν να κάνουν αντί να σκρολάρουν οι έφηβοι;

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης πως οι γονείς πρέπει να προσέξουν τα παιδιά τους να κοιμούνται αρκετά και να ασκούνται σωματικά και να συγκεντρώνοντας σε άλλες εργασίες, αφήνοντας στην άκρη το κινητό τους και να αλληλεπιδρούν με την οικογένεια και τους φίλους χωρίς την χρήση της τεχνολογίας.

Ο ύπνος «είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το πόσο αναπτύσσεται ο εγκέφαλός μας και πόσο αποτελεσματικά αναδιοργανώνεται στα εφηβικά μας χρόνια», λένε οι ειδικοί.

Ο Dr. Mitch Prinstein συνιστά οι έφηβοι να κλείνουν το κινητό τους στις 9 το βράδυ και επισημαίνει πως η συμμετοχή των παιδιών σε αθλήματα ή άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες μπορεί να διασφαλίσει ότι ασκούνται και περνούν χρόνο μακριά από τα τηλέφωνά τους. Εξάλλου, είναι δύσκολο για τους εφήβους να τσεκάρουν το Instagram όταν ρίχνουν καλάθια, λέει.

Οι έφηβοι πρέπει επίσης να μάθουν πώς να συγκεντρώνονται καθώς «ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έτσι, αν τα παιδιά είναι στο TikTok ενώ κάνουν τα μαθήματά τους ή άλλες εργασίες, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν πλήρως».

Τα παιδιά πρέπει επίσης να παίζουν και καλλιεργούν φιλίες εκτός διαδικτύου.

«Η εφηβεία είναι μια περίοδος κατά την οποία μαθαίνουμε δεξιότητες σχέσεων που χρησιμοποιούνται για το υπόλοιπο της ζωής μας στις επαγγελματικές και εργασιακές μας σχέσεις», τονίζει ο ειδικός.

«Ο χρόνος που ξοδεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να στερήσει από τα παιδιά ευκαιρίες μάθησης, όχι μόνο επειδή περνούν τόσο πολύ χρόνο στο διαδίκτυο, αλλά και επειδή από τις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις λείπουν λεκτικές και μη λεκτικές ενδείξεις, οι αποχρώσεις και η πολυπλοκότητα των σχέσεών μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τους εφήβους να βρίσκονται με τους φίλους τους και να βάζουν τα τηλέφωνά τους στην άκρη όταν κάνουν παρέα. Είναι επίσης καλή ιδέα να αφιερώνετε χρόνο στην οικογένεια όταν όλοι αποσυνδέονται από την πρίζα - είτε κατά τη διάρκεια ενός γεύματος, είτε παίζοντας ένα παιχνίδι ή πηγαίνοντας μια βόλτα», συνεχίζει.

Γονείς, αφήστε και εσείς στην άκρη τα κινητά σας

Βέβαια, και οι γονείς πρέπει να αντισταθούν στην παρόρμηση να ελέγχουν τα δικά τους τηλέφωνα σε τέτοιες ώρες, κάτι που σύμφωνα με τον Prinstein, γίνεται συχνά.

«Τα παιδιά μας θα θέλουν να περνούν πολύ χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αν νομίζουν ότι κι εμείς κάνουμε το ίδιο», επισημαίνει ο ειδικός και συμβουλεύει να φτιάξουν οι γονείς ένα πρόγραμμα που για κάποιες ώρες δεν θα ασχολείται κανείς με το διαδίκτυο στο σπίτι.

Πηγή: skai.gr

