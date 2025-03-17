Ισραηλινή αεροπορική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσαν σήμερα υγειονομικοί, και δεν υπάρχει καμία ένδειξη προόδου αναφορικά με νέες συνομιλίες για κατάπαυση πυρός.

Υγειονομικοί δήλωσαν ότι τρεις άνδρες σκοτώθηκαν κοντά στον καταυλισμό Μπουρέιτζ στο κεντρικό τμήμα του κατεστραμμένου παλαιστινιακού θύλακα από πύραυλο που εξαπολύθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ο ισραηλινός στρατός δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο.

Στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, υγειονομικοί δήλωσαν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε άλλο αεροπορικό πλήγμα. Κάτοικοι της Ράφα αναφέρουν αρκετές φορές πυρά από τις ισραηλινές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές κοντά στα σύνορα εντός των ορίων της πόλης.

Η αιματοχυσία που συνεχίζεται τονίζει το πόσο εύθραυστη είναι η συμφωνία για κατάπαυση πυρός τριών φάσεων μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ θέλει να επεκτείνει την πρώτη φάση της κατάπαυσης πυρός, μια πρόταση που υποστηρίζεται από τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ. Η Χαμάς λέει ότι θα προχωρήσει σε νέα απελευθέρωση ομήρων μόνο κατά τη δεύτερη φάση που αναμενόταν να ξεκινήσει στις 2 Μαρτίου.

«Η Χαμάς έχει συμμορφωθεί πλήρως με τη συμφωνία, ενώ η κατοχή (το Ισραήλ) δεν συμμορφώθηκε με κάποιους όρους. (Το Ισραήλ) θέλει να ακυρώσει τη συμφωνία και να επιβάλει νέους όρους», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπντέλ Λατίφ Αλ-Κανούα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι οι διαπραγματευτές έχουν λάβει οδηγίες να είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τις συνομιλίες με βάση την απάντηση των μεσολαβητών στην αμερικανική πρόταση για την απελευθέρωση 11 ομήρων που είναι εν ζωή και των μισών από τους νεκρούς ομήρους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

