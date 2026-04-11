Τραμπ: Το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει «αρκετά σύντομα»

Το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά σύντομα -με ή χωρίς τη συνεργασία του Ιράν- δήλωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ενώ πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που κατευθύνονται αυτή τη στιγμή στο Πακιστάν επικεντρώνονται κυρίως στο να διασφαλίσουν ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Νομίζω ότι θα προχωρήσει αρκετά γρήγορα. Και αν δεν συμβεί αυτό, θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις προσπάθειες να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ, το οποίο το Ιράν έχει σχεδόν κλείσει.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην Κοινή Βάση Άντριους πριν από μια εκδήλωση συγκέντρωσης κεφαλαίων στο οινοποιείο Τραμπ στην περιοχή Πιεντμόντ της Βιρτζίνια, ο πρόεδρος δήλωσε ότι η κύρια επιδίωξή του στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με το Ιράν είναι ο περιορισμός των πυρηνικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Όχι πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι το 99%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν η όποια συμφωνία θα περιλαμβάνει και το Στενό του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε θετικά. «Ναι, αλλά αυτό θα ανοίξει αυτόματα», απάντησε, προσθέτοντας αργότερα ότι πιστεύει πώς η κρίση θαλάσσια οδός θα ανοίξει «αρκετά σύντομα».

Πηγή: skai.gr

