Την Τρίτη η πρώτη συνάντηση Λιβάνου - Ισραήλ στην Ουάσινγκτον 

Η προεδρία του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο Λίβανος και το Ισραήλ είχαν την πρώτη τους επαφή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των πρεσβευτών τους στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, με τη συμμετοχή του Αμερικανού πρέσβη στον Λίβανο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τηλεφωνική επικοινωνία εντάσσεται στις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στην επίτευξη εκεχειρίας και στην έναρξη διαπραγματεύσεων.

Η προεδρία του Λιβάνου προσέθεσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συνάντηση την Τρίτη, στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.

Ο πρώτος γύρος συζητήσεων θα έχει στόχο την επίτευξη συμφωνίας ως προς τους όρους και την ατζέντα άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, οι οποίες, όπως έχει δηλώσει το Ισραήλ, θα αποσκοπούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στη διαμόρφωση «ειρηνικών σχέσεων» μεταξύ των δύο χωρών.

Μεταξύ των πιο πιεστικών ζητημάτων προς διαπραγμάτευση είναι η απαίτηση του Λιβάνου να συμφωνήσει το Ισραήλ σε εκεχειρία ως όρο για την έναρξη των συνομιλιών.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτούν υπό πυρά, ενώ το Ισραήλ έχει απορρίψει μια εκεχειρία με τη στηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ ως προϋπόθεση για διαπραγματεύσεις.

Πηγή: skai.gr

