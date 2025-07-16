Τραμπ: Το Ιράν θέλει να μιλήσει μαζί μου, εγώ δεν βιάζομαι να μιλήσω με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη ευελπιστεί να ξεκινήσει συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πως ο ίδιος «δεν βιάζεται να μιλήσει με το Ιράν».

«Θα ήθελαν να μιλήσουν. Δεν βιάζομαι να μιλήσω επειδή εξαλείψαμε τις εγκαταστάσεις τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μετά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον μετά από ένα ταξίδι στο Πίτσμπουργκ, αναφερόμενος στις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο μήνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, για να συζητήσουν τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ανέφερε ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, με ανάρτησή του στο X.

Το Κατάρ είναι βασικός μεσολαβητής μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι δύο άνδρες αναμένεται επίσης να συζητήσουν τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την επίτευξη μιας νέας συμφωνίας για τα πυρηνικά, δήλωσε ο Ραβίντ.

Πιέσεις από τη Δύση στην Τεχεράνη

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα να ορίσουν το τέλος Αυγούστου ως την de facto προθεσμία για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν, αναφέρει στο μεταξύ το Axios, επικαλούμενο τρεις πηγές.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την προθεσμία αυτή, οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό «snapback» που επαναφέρει αυτόματα όλες τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που είχαν αρθεί βάσει της συμφωνίας του 2015 με το Ιράν, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios.

