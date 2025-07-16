Τραμπ: Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κατάρ εντός της ημέρας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, για να συζητήσουν τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ανέφερε ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, με ανάρτησή του στο X.

Το Κατάρ είναι βασικός μεσολαβητής μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι δύο άνδρες αναμένεται επίσης να συζητήσουν τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την επίτευξη μιας νέας συμφωνίας για τα πυρηνικά, δήλωσε ο Ραβίντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.