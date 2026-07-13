Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα ελέγχουν το Στενό του Ορμούζ και θα πληρώνονται γι' αυτό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «παίρνουν τον έλεγχο» του Στενού του Ορμούζ, συνδέοντας την εξέλιξη με το Ιράν και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραβίασε τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα λειτουργήσουν ως «φύλακας» του Στενού του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να αποζημιωθεί για τον ρόλο αυτό και ότι «θα πληρωθούμε για τη φύλαξη του Στενού».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε, τέλος, νέα επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντάς την «μια κακή ομάδα ανθρώπων».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν «δεν διαθέτει πλέον τίποτα». Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η ιρανική απειλή θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί πριν από 47 χρόνια, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι υπαναχώρησε από συμφωνία που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ολοκληρωθεί έπειτα από 11 ώρες διαπραγματεύσεων, ζητώντας στη συνέχεια αλλαγές.

Μεταξύ άλλων ο Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν «δέχεται σκληρό πλήγμα» στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι το ιρανικό ναυτικό, η πολεμική αεροπορία και οι πυραυλικές δυνατότητες της χώρας έχουν «σχεδόν αφανιστεί». Ο Τραμπ απαρίθμησε επίσης Ιρανούς αξιωματούχους που, όπως είπε, έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις, την ώρα που οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων συνεχίζονται, μετά τη δήλωσή του το Σαββατοκύριακο ότι η εκεχειρία με την Τεχεράνη «έχει τελειώσει».

Πηγή: skai.gr

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