Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε να συνεδριάσει κατεπειγόντως απόψε, την επομένη των πληγμάτων του Ισραήλ στο Κατάρ, ενημέρωσαν χθες Τρίτη διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Η συνεδρίαση προβλεπόταν να αρχίσει στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στις 22:00 ώρα Ελλάδας), κατόπιν αιτημάτων ιδίως της Αλγερίας και του Πακιστάν, εξήγησαν.
