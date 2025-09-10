Λογαριασμός
Συνεδριάζει κατεπειγόντως το Συμβούλιο Ασφαλείας για τα πλήγματα του Ισραήλ στο Κατάρ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκλήθηκε να συνεδριάσει κατεπειγόντως κατόπιν αιτημάτων ιδίως της Αλγερίας και του Πακιστάν, την επομένη των πληγμάτων στο Κατάρ

ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε να συνεδριάσει κατεπειγόντως απόψε, την επομένη των πληγμάτων του Ισραήλ στο Κατάρ, ενημέρωσαν χθες Τρίτη διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συνεδρίαση προβλεπόταν να αρχίσει στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στις 22:00 ώρα Ελλάδας), κατόπιν αιτημάτων ιδίως της Αλγερίας και του Πακιστάν, εξήγησαν.

