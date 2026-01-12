Φιντάν: Ξύπνησε ο κόσμος του Ισλάμ - Η περιοχή ξύπνησε από τον βαθύ ύπνο 100 ετών

«Ξύπνησε ο κόσμος του Ισλάμ. Η περιοχή ξύπνησε από τον βαθύ ύπνο 100 ετών», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μιλώντας για επίλυση των προβλημάτων από την Τουρκία για λογαριασμό των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, ο Φιντάν δήλωσε: «Ο ισλαμικός κόσμος ξύπνησε. Δοξα τω Θεώ. Αυτή η γεωγραφία ξύπνησε απο τον βαθύ ύπνο των 100 ετών! Αντιλαμβανόμαστε το τι μπορούμε να κάνουμε όταν είμαστε μαζί και να κινηθούμε μαζί. Πιστεύουμε πως πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Με τα ζητήματα τις περιοχής πρέπει να ασχολούνται οι χώρες τις περιοχής, αυτό είναι το όραμα του προέδρου μας ο οποίος είναι ο σημαιοφόρος αυτής της άποψης και τώρα βρίσκει ανταπόκριση. Και η γραμμή της εξωτερικής πολιτικής του κ. Τραμπ ουσιαστικά συμβαδίζει με την άποψη αυτή. Δηλαδή οι ΗΠΑ να πάψουν να είναι η χωροφυλακή του κόσμου και να μην μπορεί να επιλύει τα προβλήματα που έχουν και μεγάλο κόστος, αλλά να αφήνουν τα προβλήματα της περιοχής στις χώρες της περιοχής και να τα επιλούουν αυτές. Αυτή η θέση συμβαδίζει με την δική μας θέση».

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα πάρουμε αποτελε΄σματα από την άρση των κυρώσεων CAATSA και την υπόθεση της Halkbank». Ειδικότερα, σημείωσε: «Εγώ θεωρώ ότι, Θεού θέλοντος, το 2026 θα αρχίσουμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα πολλών θεμάτων για τα οποία εργαστήκαμε το 2025. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα αρχίσουμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα αυτών, πρωτίστως της υπόθεσης της Halkbank, των CAATSA και άλλων τομέων κυρώσεων, όπου στους άλλους τομείς έχουν ήδη αρχίσει να επιλύονται οι κυρώσεις. Ιδίως η αύξηση του εμπορίου βλέπω ότι θα είναι καλύτερη.Η περιφερειακή αλληλεγγύη είναι εξαιρετικά σημαντική, ιδιαίτερα η συνέχιση του εποικοδομητικού ρόλου της Αμερικής στη Γάζα είναι σημαντική».

Η τουρκική εφημερίδα Milliyet από τη μεριά της σημειώνει ότι είναι κοντά η τεχνική λύση για τους ρωσικούς S-400 ώστε να πάρει η Τουρκία τα μαχητικά F-35, με τις Άγκυρα και Ουάσινγκτον να ψάχνουν τη φόρμουλα.

Εν τω μεταξύ, η τουρκική εφημερίδα AKSAM σημειώνει ότι το ΝΑΤΟ αποφάσισε την αγορά τουρκικού λογισμικού κέντρου διαχείρισης ζεύξεων τακτικών δυνάμεων. «Το δίκτυο θα βοηθάει τις μονάδες στρατού και ναυτικού αεροπορίας να επικοινωνούν με τον ίδιο τρόπο», σημειώνει η AKSAM.

